(Adnkronos) – “Oggi presentiamo un Manifesto realizzato con le associazioni dei pazienti dell’area respiratoria, focalizzato sull’asma grave e sulla poliposi nasale, patologie complesse per le quali il dialogo multidisciplinare tra le diverse figure coinvolte nella presa in carico è fondamentale”. Lo ha detto Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas, intervenendo oggi all’Auditorium del ministero della Salute di Roma durante il convegno istituzionale della Fondazione dedicato all’aderenza terapeutica e al contributo delle terapie ultra long-acting nelle malattie respiratorie croniche, come asma grave e poliposi nasale.

“Auspichiamo che il Manifesto ‘Il tempo della cura’ sia adottato e sottoscritto dalle istituzioni e possa diventare una guida per semplificare e ridurre i tempi di accesso nelle diverse regioni. Il grande tema è anche quello dell’equità, evitando di avere cittadini divisi a seconda del codice postale. Quando l’innovazione arriva deve essere facilmente accessibile. Oggi, nella gestione delle patologie croniche, non possiamo guardare soltanto agli esiti clinici: dobbiamo guardare alla qualità complessiva della vita delle persone. In questo caso significa ad esempio qualità del sonno, qualità dell’olfatto e semplicità degli schemi terapeutici nel dialogo con i professionisti”, ha aggiunto.

“L’innovazione è fondamentale, soprattutto in una popolazione come quella italiana che invecchia rapidamente. Avere un accesso rapido e tempestivo a cure innovative significa non solo poter ottenere migliori esiti di salute, ma spesso anche una semplificazione della vita”, ha sottolineato Selvi. Per la presidente di Fondazione Longevitas, “l’innovazione non riguarda soltanto l’ambito farmacologico ma anche modelli assistenziali e schemi terapeutici più semplici, particolarmente importanti per le persone fragili e per chi necessita del supporto dei caregiver. Ridurre la frequenza e la complessità delle somministrazioni può infatti favorire una migliore qualità della vita e consentire di recuperare tempo da dedicare alla sfera personale e familiare”, ha concluso.