Roma, 19 nov. (askanews) – La Banca centrale europea non commenta sul contributo supplementare richiesto alle banche nella manovra di bilancio. Interpellata sulla questione, la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, Claudia Buch ha si è limitata ad affermare che, in generale, su questo versante l’istituzione richiede che si tenga conto di temi come “la resilienza delle banche, ma questo – ha precisato durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati della procedura Srep – non riguarda questo specifico” provvedimento.

“Temo che sappiate molto meglio di me i dettagli sulla manovra di bilancio dell’Italia, quindi non posso commentare su questo specifico aspetto. In generale la Bce ha assunto una linea sulle tasse delle banche e sugli utili delle banche decisi da diversi Paesi e potete trovare i nostri pareri sul sito della Bce. Fondamentalmente diciamo che la Bce non è l’autorità fiscale, quindi non possiamo commentare sul fisco, ma su questioni che sono rilevanti per noi come la resilienza: devono essere tenute in conto. Ma questo – ha ribadito – non riguarda questo specifico caso.”