(Adnkronos) –

In maggioranza è ancora aperta la contesa sulle risorse per le misure in legge di bilancio, tra il fuoco amico degli emendamenti per l’aumento dei fondi per la sanità, la rivalutazione delle pensioni e il Fondo per l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni, i condoni edilizi, e le banche tra le voci dalle quali attingere per coprire le eventuali modifiche. Tutto non si può fare, perché si deve rimanere all’interno del perimetro dell’equilibrio dei conti, e quindi il ‘rebus’ del centrodestra è decidere su cosa puntare. E deve deciderlo in fretta, perché i tempi sono già stretti e rischiano di dilatarsi ulteriormente: la votazione degli emendamenti in Commissione bilancio – secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari – potrebbe partire dal 12 dicembre, non prima.

Il nodo da sciogliere resta ancora quello delle pensioni. Fratelli d’Italia, dal canto suo, mira ad allargare l’indicizzazione piena agli assegni fino a 3mila euro (contro l’attuale misura in manovra che la prevede solo per quelli fino a 2.447,40 euro lordi al mese). “Se dobbiamo fare uno sforzo, lo dobbiamo fare anche sulla rivalutazione piena almeno fino a cinque volte la minima. La situazione è quella che è, ci proveremo fino in fondo”, dice Marco Osnato, deputato di FdI e responsabile economico del partito. E sul Fondo per ‘Quota 64’ chiosa: “Non c’è ancora un provvedimento che il sottosegretario Durigon ha annunciato, ho sentito il senatore Borghi che si farà dopo la finanziaria”, ma se basteranno o meno gli attuali finanziamenti previsti nel ddl “non lo so, perché non sappiamo cosa dice il provvedimento”.

Salvini però su quel provvedimento ci ha piantato già la bandiera della Lega e non sembra intenzionato a toglierla. Le risorse “ci sono, c’è un budget iniziale di 850 milioni di euro” che è “sicuramente sostanzioso e lavoreremo per aumentarlo”, assicura. Come? Nel mirino di via Bellerio ci sono ancora le banche: “Abbiamo più di una proposta, ci sono degli emendamenti, ad esempio, che riguardano un ulteriore contributo dal mondo bancario”; anche se, sul punto, Fratelli d’Italia procede con i piedi di piombo: “Io credo che ci siano altri comparti, si può valutare anche in modo concertato con una programmazione a lungo termine di chiedere qualcosa in più”, osserva Osnato. Alle parole del vicepremier però fanno subito eco quelle del relatore del Carroccio alla finanziaria, Alberto Gusmeroli: “Quella sulle pensioni è una battaglia di rispetto e buonsenso che la Lega porta avanti da sempre e su cui non facciamo retromarce”. Il partito è al lavoro, conferma il deputato, “per avviare già dal 2027 Quota 64, offrendo così a migliaia di lavoratori la possibilità di andare in pensione con 3 annualità di anticipo rispetto ai 67 anni finora previsti”.

Il fondo, insomma, è blindato: Salvini sbarra la porta a qualsiasi ipotesi di ‘dirottamento’ delle risorse su altri capitoli. “Non se ne parla”, è la risposta secca che dà il vicepremier a chi gli chiede della possibilità di spostarle sulla sanità. “Nessuno mi ha fatto questa proposta. L’ho letta su Repubblica ma non se ne è parlato nel vertice di maggioranza e non se ne parlerà”, taglia corto il leader del Carroccio. Ma, nel tetris dei fondi, la sanità è un punto ineludibile, perché l’aumento della voce di spesa per il fondo sanitario nazionale è una delle promesse che – insieme allo stralcio dei tagli all’assunzione del personale scolastico – il governo ha fatto alle parti sociali. “Il ministero della Salute, in sinergia con gli altri ministeri, è al lavoro per reperire risorse aggiuntive per il Fsn”, ribadisce infatti il sottosegretario Marcello Gemmato, parlando con l’Adnkronos Salute.



La partita, dunque, non è chiusa. Tanto che Salvini entra anche sul condono targato FdI, ricordando che il suo ministero ha competenze sulla casa e sull’urbanistica. Gli emendamenti proposti dal partito di Giorgia Meloni sono sette: “cinque di approccio generale e due sulla Campania”, spiega il capogruppo a Montecitorio, Galeazzo Bignami. Nei testi in circolazione, oltre alla riapertura del termine del 2003 per la Campania, si propone la possibilità per le Regioni di legiferare per ammettere a sanatoria tutte le tipologie di illecito previste da quel condono, insieme all’obbligo per i Comuni di completare l’istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027 e una sanatoria per opere minori terminate entro il 30 settembre 2025. L’urgenza della misura, secondo FdI, è evidente: nella relazione che accompagna una delle proposte, si stima che senza il condono delle migliaia di case rimaste nel limbo a causa delle incongruenze delle leggi in materia degli ultimi decenni, i costi per le casse dello Stato, tra demolizioni e riallocazioni, potrebbero lievitare fino a 155 miliardi di euro. “Io come ministro ho la competenza su casa e urbanistica e quindi attendo di leggere le proposte”, evidenzia però Salvini, insistendo che il tema lo riguarda “direttamente”. E che “se si tratta di regolarizzare e sanare alcune difformità sono ben disponibile” ma “se si tratta di sanare condomini totalmente abusivi in zone ad alto rischio evidentemente no”.

Intanto, i lavori nella Quinta Commissione di Montecitorio procedono, con il rischio però di allungarsi oltre il previsto. Il calendario attuale prevede lunedì 23 alle 18 le comunicazioni sulle ammissibilità degli emendamenti, poi martedì 24 alle ore 14 il termine per i ricorsi e alle ore 20 la comunicazione dell’esito degli stessi. La deadline per i segnalati (ossia le proposte più ‘care’ ai gruppi) è invece a giovedì 26 alle ore 14 (slittando di un giorno rispetto alla precedente comunicazione). E così, osservano fonti parlamentari, tra i pareri della Ragioneria e a seguire i super segnalati, si arriverebbe a ridosso del fine settimana pre-festa dell’Immacolata: da mercoledì 9 dicembre partirebbe la discussione generale sulle proposte di modifica per poi iniziare a votare, appunto, da sabato 12 per accelerare l’iter. L’obiettivo resterebbe comunque quello di procedere spediti e dare il mandato al relatore entro il 22, approdando con il ddl in Aula il 23 dicembre; dopo Natale ci sarebbe il passaggio-lampo in Senato, per il via libera definitivo al più tardi il 29 del mese. Un esame che sarebbe dunque di fatto monocamerale, come già accaduto, facendo convergere gli emendamenti tutti a Montecitorio.