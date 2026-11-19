(Adnkronos) – E’ morto Corrado Augias. A dare la notizia è Repubblica. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, il giornalista e scrittore aveva 91 anni. Con la sua scomparsa se ne va una delle figure più autorevoli del panorama culturale italiano, protagonista di una lunga carriera tra giornalismo, televisione e letteratura.

Augias era entrato in Rai nel 1960, e aveva iniziato la carriera giornalistica come corrispondente da New York, tra il 1966 e il 1968, per poi trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per ‘L’Espresso’ e ‘Panorama’. Nel novembre 1975 era approdato a ‘la Repubblica’, quotidiano al quale sarebbe rimasto legato per tutta la sua carriera e fu uno dei fondatori insieme a Eugenio Scalfari. Dal 2001 al 2021 aveva curato la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila richieste e affrontando temi come la democrazia, i diritti, la laicità e le questioni etiche.

Il grande pubblico lo aveva conosciuto soprattutto attraverso la televisione. Nel 1987 aveva ideato e condotto su Rai 3 ‘Telefono giallo’, trasmissione diventata un punto di riferimento per l’approfondimento dei grandi casi di cronaca nera e dei misteri italiani. Tra le puntate rimaste nella memoria quella dedicata alla strage di Ustica, durante la quale una telefonata in diretta aveva fornito elementi importanti per le successive indagini. Negli anni successivi aveva condotto programmi come ‘Babele’, ‘Enigma’, ‘Le storie – Diario italiano’, ‘Quante storie’ e ‘Città segrete’, dedicati alla storia, alla letteratura e alla cultura. Dopo aver lasciato la Rai, nel 2023 era passato a La7, dove aveva dato vita a ‘La torre di Babele’, programma di approfondimento sui grandi temi dell’attualità e della società. Un percorso che aveva confermato la sua capacità di unire divulgazione e riflessione, con uno stile riconoscibile e una particolare attenzione alle radici storiche e culturali del presente.

Accanto al giornalismo, Augias aveva costruito una vasta produzione letteraria. Autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali, aveva raggiunto un grande successo con la serie dedicata ai segreti delle grandi città, da Parigi a New York, da Londra a Roma fino a Istanbul. Tra i suoi libri più conosciuti anche ‘Inchiesta su Gesù’, scritto nel 2006 con il biblista Mauro Pesce, e ‘Inchiesta sul cristianesimo’, realizzato con Remo Cacitti. Temi religiosi, storia e rapporto tra fede e ragione erano stati al centro di numerosi suoi lavori.

Dichiaratamente ateo, si era sempre battuto per la laicità delle istituzioni e per i diritti civili. Nel 1994 aveva intrapreso anche una parentesi politica, venendo eletto al Parlamento europeo come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra, con 168.735 preferenze. Era rimasto a Strasburgo fino al 1999, senza essere rieletto alle successive consultazioni. Sposato con la giornalista Daniela Pasti, era padre di Natalia Augias, anche lei giornalista. Tra le sue pubblicazioni più recenti ‘La vita s’impara’ (2024), ‘La musica per me’ (2025) e ‘L’uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli’, scritto insieme alla figlia Natalia e pubblicato nel 2026.