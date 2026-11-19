Roma, 19 nov. (askanews) – “Noi siamo pronti, in qualsiasi momento si andrà a votare”. L’ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein arrivando alla presentazione del libro di Massimo D’Alema. “Sta proseguendo bene il lavoro sul programma comune e si è rinsaldato ulteriormente con questi 18 emendamenti unitari (alla manovra, ndr). Altri emendament comuni li abbiamo fatti, ci siamo rivolto ai bisogni concreti”.