Roma, 19 nov. (askanews) – Crescita ferma, inflazione in accelerazione, industria in affanno. Confindustria torna a lanciare l’allarme sulla situazione economica del Paese. Nella Congiuntura Flash, il Centro Studi dell’associazione, avverte: “i prezzi di petrolio e gas rimangono alti, poco sotto ai picchi dell’anno sebbene si riduca il rischio di scarsità. In Italia, l’inflazione continua a salire e i rincari si stanno trasferendo ai beni non energetici, mentre la crescita del Pil si è fermata nel terzo trimestre. La Bce alzerà ancora i tassi per frenare i prezzi, rallentando consumi e investimenti”.

A ottobre l’inflazione italiana è balzata al +5,5% annuo, da +1% a inizio 2026. La spinta maggiore al rialzo viene dagli energetici arrivati al +31,4% annuo (benzina +19,4%, elettricità +35,8%). Anche l’indice core ha accelerato negli ultimi mesi (+2,3%, da +1,8% in agosto), perché i beni non energetici e i servizi stanno incorporando i maggiori costi energetici.

A settembre la produzione ha recuperato il calo di agosto (+1,2%, dopo -1,2%), ma il terzo trimestre ha chiuso in negativo (-0,4%). Per ottobre, il Pmi manifatturiero è tornato in area recessiva. La dinamica settoriale si conferma differenziata: nei primi 9 mesi del 2026 recupera in parte l’auto (+11,2% in termini annui) e crescono altri mezzi di trasporto, farmaceutica, metallurgia; in calo invece mobili, tessile- abbigliamento-pelli, chimica (tutti vicini al -5%).

Da aprile l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, mentre è cresciuto il numero delle persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione è salito dal 5,7% di aprile al 6,3% di settembre e potrebbe aumentare ulteriormente se l’occupazione si mantiene sui livelli attuali.