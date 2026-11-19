Roma, 19 nov. (askanews) – Investire nella prevenzione parodontale e promuovere una corretta igiene orale domiciliare non solo migliora la salute dei cittadini, ma sostiene anche i conti del Servizio Sanitario Nazionale. E’ quanto emerge dallo studio del Centro di ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma, realizzato nell’ambito del Comitato Scientifico Multidisciplinare per la Salute Orale e Sistemica, guidato dal professor Enrico Gherlone, e presentato al Senato in occasione del convegno “In bocca alla salute: dalla salute orale alla salute sistemica, verso nuove prospettive di policy”.La ricerca stima su dieci anni l’impatto economico di una campagna dedicata all’igiene orale domestica su tre patologie collegate alla parodontite: diabete mellito, malattie cardiovascolari e artrite reumatoide.”La salute inizia dalla bocca, in un concetto di salute sistemica, perché nel momento in cui facciamo prevenzione orale, curiamo tutto il nostro corpo. Le malattie croniche e quelle dei pazienti fragili possono essere collegate proprio alla salute orale: per questo è importante fare prevenzione fin dai bambini. Come gruppo Lega abbiamo quindi presentato un emendamento alla Legge di Bilancio per istituire un fondo da 1,8 milioni di euro nel triennio 2027-2029 dedicato alla prevenzione orale” ha dichiarato la Senatrice Elena Murelli.L’obiettivo del Comitato è trasformare la prevenzione quotidiana in una strategia di salute pubblica, mettendo in rete competenze cliniche, accademiche e istituzionali.”Tutto ciò che avviene all’interno del cavo orale si riflette inevitabilmente a livello di tutto l’organismo. Lo dimostrano diverse evidenze scientifiche: vi è una correlazione con il diabete, con le malattie reumatologiche e con quelle cardiovascolari. Sono patologie che si basano su processi infiammatori e sono correlate alla parodontite, una malattia infiammatoria cronica che determina la distruzione dei tessuti duri del dente. Il nostro obiettivo è quindi lavorare per impedire questi processi infiammatori attraverso azioni di prevenzione e di promozione della salute orale” ha aggiunto Maria Teresa Agneta, Rappresentante Comitato Scientifico Multidisciplinare per la Salute Orale e Sistemica.Dallo studio arrivano così alle istituzioni evidenze concrete per abbattere le barriere economiche d’accesso agli strumenti di prevenzione.”L’idea è stata quella di sistematizzare e tradurre in termini economici questa letteratura scientifica nota, che ci consente di dire che esiste un legame fra la parodontite e alcune patologie, e quindi fra la prevenzione della parodontite e il risparmio conseguente. I risultati sono molto interessanti: noi abbiamo provato diversi scenari e, in tutti, si ha un risparmio per il sistema sanitario” ha concluso la Prof.ssa Maria Felice Arezzo, Componente Centro di ricerca ImpreSapiens – Sapienza Università di RomaUn passo decisivo per integrare l’igiene orale domiciliare nelle politiche nazionali di prevenzione delle cronicità, riconoscendola come parte essenziale della tutela della salute collettiva.