Roma, 19 nov. (askanews) – Domani la Cgil torna in piazza per lo sciopero generale contro la manovra economica, che “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. La protesta per l’intera giornata è stata proclamata per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario; stipendi e pensioni più alti; un fisco giusto e progressivo; lo stop all’inflazione e al carovita; una sanità pubblica e il diritto allo studio; l’accesso alla casa e per dire sì alla pace e no al riarmo. L’astensione dal lavoro, con lo slogan “Il futuro è adesso”, interesserà tutti i settori pubblici e privati.

Possibili disagi sono previsti per chi si muove in bus, metropolitane e tram. La protesta riguarda anche il settore marittimo, taxi, trasporto merci, logistica e gli addetti alla viabilità di Autostrade e Anas. Nei trasporti sono previste fasce di garanzia nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. A Roma la fascia di garanzia è dall’inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Non tutte le aziende di trasporto locale aderiranno alla protesta. Tra queste risultano Atm Milano, Atvo Venezia, Anm Napoli e Amtab Bari. Lo sciopero non coinvolge invece il trasporto aereo e ferroviario. Per chi viaggia in treno non è però escluso il rischio di cancellazioni e ritardi. Dalle 21 di domani alle 20 di sabato 21 è prevista un’altra agitazione di Sgb e Cub Trasporti.

Saranno circa 100 le piazze teatro delle iniziative a sostegno dello sciopero, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presidi anche con la partecipazione degli studenti. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma per partecipare al corteo che partirà alle 9.30 da Piazza Vittorio per dirigersi ai Fori Imperiali, dove terrà il comizio conclusivo. Cisl e Uil non aderisono allo sciopero, ma questo “non è un elemento di divisione tra organizzazioni sindacali” in quanto “hanno deciso altre forme di mobilitazione. I loro commenti sulla manovra non sono teneri”, spiega Landini aggiungendo che “noi non scioperiamo contro altre organizzazioni, ma per portare a casa risultati per lavoratori e pensionati e i giovani che ci stanno chiedendo un futuro diverso”.

Con lo sciopero generale “ribadiamo la necessità di un cambiamento – dice Landini – c’è bisogno di aumentare i salari, investire su scuola e sanità pubblica, fare politiche industriali che affrontino la situazione, di una vera riforma fiscale per andare a prendere i soldi dove sono per fare gli investimenti. L’unica vera spesa pubblica consistente che questo Governo fa è l’aumento della spesa per le armi. Noi non siamo d’accordo”. Sulle polemiche per l’ennesimo sciopero di venerdì, Landini aggiunge che è “una sciocchezza, propaganda becera”.

Come di consuento i segretari confederali concluderanno le manifestazioni in varie città: Daniela Barbaresi a Perugia, Michele De Palma a Bologna, Christian Ferrari a Cagliari, Stefania Filetti a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.