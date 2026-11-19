(Adnkronos) – L’ambasciata israeliana in Italia, con un post su X, ha denunciato nuove “scritte antisemite nel cuore di Roma, ancora una volta con il tentativo di farle passare per antisionismo”. La rappresentanza diplomatica ha pubblicato la foto della scritta “Netanyahu appeso con i suoi servi Meghnagi e Fadlun” apparsa su un muro della capitale, in riferimento al primo ministro israeliano e ai presidenti delle comunità ebraiche rispettivamente di Milano e Roma.

L’ambasciata ha quindi criticato Amnesty International, chiedendo all’organizzazione che si batte per i diritti umani se “è questa la libertà di espressione che intendete difendere? La libertà di odiare gli ebrei?”. In un altro post precedente, l’ambasciata israeliana aveva sostenuto che “Amnesty International non sta difendendo la libertà di espressione, ma la libertà di odiare. In un momento in cui gli ebrei sono vittime di odio e aggressioni in tutto il mondo, Amnesty sceglie di schierarsi dalla parte dei razzisti e degli antisemiti. L’ipocrisia è sconcertante. Amnesty è nata per proteggere le minoranze, eppure smette di farlo quando si tratta degli ebrei. Combattere l’antisemitismo è un obbligo in materia di diritti umani, non una minaccia ai diritti umani”.

Amnesty aveva espresso forti dubbi sul ddl antisemitismo, approvato dal Parlamento italiano due giorni fa. Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche di Amnesty International, aveva parlato di “giornata buia per la libertà d’espressione”, dopo la decisione dell’Italia di “rendere giuridicamente vincolante la definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra. La nuova legge si basa su una definizione che da tempo suscita serie preoccupazioni perché confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura”.

“Evidentemente questa non è libertà d’espressione, ma istigazione all’odio. Ci sono già leggi per punirla. Che questo turpe episodio venga usato per attaccare Amnesty International, però, è inaccettabile”. Così, all’Adnkronos, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commenta il post pubblicato su X dall’ambasciata di Israele in Italia. Nel post, l’ambasciata israeliana ha criticato Amnesty International che, sul ddl antisemitismo approvato dal Parlamento italiano due giorni fa, aveva espresso forti dubbi.

Replicando alle critiche, Noury afferma: “Amnesty International condanna l’antisemitismo, che è un crimine d’odio. La legge approvata 48 ore fa confonde l’antisemitismo con altro, ad esempio con le legittime critiche allo Stato di Israele e ai suoi crimini di diritto internazionale”.

Le scritte apparse oggi nel cuore di Roma, con l’invito ad “appendere” il premier israeliano Benjamin Netanyahu insieme ai presidenti delle Comunità ebraiche di Milano e Roma, Walker Meghnagi e Victor Fadlun, dimostrano “quanto fosse necessaria” la legge contro l’antisemitismo approvata ieri. Ne è convinto Meghnagi, che all’Adnkronos commenta così l’episodio: “È antisemitismo puro. Che il messaggio sia contro Netanyahu a me non interessa, ma identificare me e Fadlun in quanto ebrei, in quanto parte della comunità ebraica, dimostra che questa legge sull’antisemitismo è necessaria”.

“Io – prosegue – ho i miei ideali di libertà, sono libero di professare la mia religione come italiano e di essere sempre a difesa della comunità ebraica di Milano”. Quindi, aggiunge, questi attacchi “non mi fanno paura, è una barzelletta questa scritta, fatta da qualcuno che non sa cosa fare. E’ un ignorante, perché se si deve scrivere qualcosa, che si legga, che si sappia dire qualcosa”.

Meghnagi ci tiene a ringraziare” tutti quelli che hanno votato il Ddl”, e rimarca: “Ci ricorderemo invece di chi non lo ha fatto, perché noi ebrei abbiamo tanti difetti, ma abbiamo un pregio: non ci dimentichiamo mai di chi ci ha difeso e di chi invece ci ha solo accusato”. In queste ore “ho letto attacchi indecifrabili – prosegue Meghnagi – e non trovo nemmeno più utile parlarne. Il Ddl antisemitismo è chiarissimo”.

“Piena solidarietà a Walker Meghnagi e Victor Fadlun, presidenti delle comunità ebraiche di Milano e Roma. Le minacce rivolte a loro rappresentano un attacco all’intera comunità ebraica italiana”. Così Nicolae Eitan Galea, presidente dell’Osservatorio Israele. Si tratta, aggiunge Galea, di “un’ulteriore, grave testimonianza di un antisemitismo in crescita, che non può essere sottovalutato. Ci auguriamo – conclude – che i responsabili vengano individuati al più presto. Di fronte a episodi simili, l’Italia non può restare indifferente”.

“Condanno con assoluta fermezza le vergognose scritte antisemite apparse nel cuore di Roma. Episodi di questo genere sono inaccettabili e rappresentano una grave offesa alla memoria dell’olocausto, alla dignità del popolo ebraico e ai valori della nostra democrazia”. Così Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

“Nessuna posizione politica, né il richiamo all’antisionismo, può giustificare manifestazioni di odio e intolleranza – aggiunge -. L’antisemitismo, sotto qualsiasi forma si presenti, deve essere contrastato senza ambiguità”. “Esprimo la mia piena solidarietà alla comunità ebraica. Di fronte all’odio non possono esserci silenzi né giustificazioni”, conclude.