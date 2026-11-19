(Adnkronos) – “Abbiamo preso questa decisione perché innanzitutto Fondazione Mediolanum ha come mission: quella di sostenere i minori in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. E questi bambini, che all’interno della loro famiglia si trovano a vivere un’esperienza forte e alle volte anche molto sfidante per la loro età”, per un familiare con la sclerosi laterale amiotrofica, “hanno uno ‘zainetto’ pieno di sofferenza che noi aiutiamo a portare. Con l’iniziativa ‘Estate Insieme’ è stato bello vedere come questi ragazzi hanno potuto appropriarsi di spazi di normalità, vivere un’esperienza che ha permesso loro di mettersi alla prova e per un attimo non pensare ai problemi che si possono trovare all’interno della loro famiglia con un genitore malato da una malattia come la Sla”. Lo ha detto Virginio Stragliotto, segretario generale di Fondazione Mediolanum, intervenendo alla maratona live ‘La promessa 2026’, organizzata da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla Sla. La Fondazione e i Family Banker sostengono anche il porgetto Baobab. “Questi ragazzi, vivendo uno spazio di normalità – continua Stragliotto -hanno la possibilità di riprendere in mano quello che è il filo della loro giovinezza, per poi, in futuro, cercare di elaborare il più possibile quello che stanno vivendo in questo momento, con l’aiuto di persone che sono capaci di dar loro una visione più generale, di indirizzarli in modo che le cicatrici di questo periodo della loro vita non restino nel loro futuro”.