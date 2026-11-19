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ROMA (ITALPRESS) – C’è anche Matteo Berrettini tra i convocati del capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri in vista delle Final 8 della competizione. Sulla base delle indicazioni raccolte nelle ultime settimane, infatti, il Capitano del Team Italia ha convocato i seguenti giocatori per la Davis Cup in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori.
La competizione si svolgerà nella Bologna Fiere Arena e, oltre all’Italia, vedrà impegnate le Nazionali di Austria, Canada, Corea del Sud, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Spagna.
Questo il quadro completo delle sfide in programma:
QUARTI DI FINALE
Martedì 24 novembre, ore 16:00: Repubblica Ceca – Canada
Mercoledì 25 novembre, ore 16:00: Italia – Corea del Sud
Giovedì 26 novembre, ore 10:00: Gran Bretagna – Germania
Giovedì 26 novembre, ore 17:00: Austria – Spagna
SEMIFINALI
Venerdì 27 novembre ore 16:00: Italia/Corea del Sud – Repubblica Ceca/Canada
Sabato 28 novembre ore 12:00: Gran Bretagna/Germania – Austria/Spagna
FINALE
Domenica 29 novembre, ore 15:00
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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