Roma, 19 nov. (askanews) – Ben Shelton fa il suo dovere: sconfitto Rafael Jodar in due set (7-6, 7-5). Ora non gli resta che tifare Zverev stasera nel match tra il tedesco e Fils. L’americano conquista la sua seconda partita in queste Atp Finals dopo quella all’esordio contro Fils, ma il francese resta ancora una minaccia in ottica semifinali. Se quest’ultimo dovesse battere il già qualificato Zverev in due set, Shelton verrebbe penalizzato per il quoziente set (+ 1 contro il +2 di Zverev e dello stesso Fils). Se il numero del mondo dovesse invece conquistare almeno un set, il futuro allievo di Juan Carlos Ferrero festeggerebbe l’approdo tra i primi quattro del torneo e affronterebbe il primo classificato dell’altro gruppo. Con la vittoria di Shelton invece, Zverev è già sicuro del primo posto nel girone.