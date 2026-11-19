Milano, 19 nov. (askanews) – Chiusura in profondo rosso per Wall Street nel giorno dell’atteso debutto in Borsa di Anthropic, in quella che è la più grande Ipo nella storia dei mercati, superando il precedente record di SpaceX. L’indice Dow Jones ha lasciato sul terreno il 2,17%, l’S&P500 l’1,97%, il Nasdaq il 2,25%. La Borsa Usa ha accelerato al ribasso proprio nel momento in cui l’azienda di IA di Dario e Daniela Amodei ha aperto le contrattazioni, innescando un sell-off generalizzato, con gli investitori che sembrano aver voluto incassare i profitti nel momento clou dell’esordio in Borsa.

Le azioni Anthropic hanno debuttato poco prima di mezzogiorno a 111,5 dollari per azione, segnando un balzo del 34%, per poi chiudere a 97,17 dollari (+17%). La società aveva fissato il prezzo della sua Ipo a 83 dollari per azione, al di sopra della forchetta prevista e la notizia aveva spinto al rialzo i titoli dei produttori di chip e quelli legati all’intelligenza artificiale durante le contrattazioni mattutine, prima delle prese di beneficio.