(Adnkronos) –

La Cina eserciti il proprio peso diplomatico sulla Russia e spinga Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina. A sollecitare l’intervento concreto del governo cinese per la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi, giovedì 19 novembre, al vertice dei Volenterosi a Berlino.

Nel suo intervento nella capitale tedesca, la premier ha richiamato l’attenzione sul comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro, avvenuto in Cina, evidenziando l’assenza di riferimenti al conflitto ucraino. “Oggi i leader di Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen. La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, di energia, di rischi nucleari. Accogliamo con favore l’impegno che una guerra nucleare non debba mai essere combattuta. Ma la guerra in Ucraina non è menzionata in quel testo. Questo ci dice due cose. Primo, la Cina è importante in questa guerra. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la sua influenza per spingere la Russia verso una pace reale”.

La presidente del Consiglio ha poi ribadito i punti fermi della posizione italiana ed europea in merito a eventuali trattative diplomatiche, esprimendo scetticismo sulle reali intenzioni del Cremlino: “Tutti capiscono che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa. Dunque, francamente, non so cosa aspettarmi dai russi”.

“Nel frattempo, continuiamo a sostenere l’Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia. L’Italia sta facendo la sua parte e continuerà a farlo: abbiamo appena adottato un nuovo pacchetto di aiuti militari e continueremo a lavorare sulle garanzie, a contribuire al team negoziale europeo e a sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, che sosteniamo fin dalla Conferenza sulla ripresa di Roma”, ha affermato.

Ripercorrendo le tappe della strategia diplomatica, concordata dai partner europei, Meloni ha sottolineato la necessità di definire una linea d’azione precisa e ha rivendicato il contributo italiano sulle garanzie di sicurezza per Kiev.

“A Dublino, noi leader abbiamo deciso come accompagnare questo processo: un team europeo, che lavora fianco a fianco con l’Ucraina e gli Stati Uniti. Ora dobbiamo dare a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai. E non ci presentiamo a mani vuote. Questa Coalizione lavora sulle garanzie di sicurezza, compreso l’impegno ispirato all’articolo 5 proposto dall’Italia, un modello che ora è sul tavolo dei negoziati”.

Infine, la premier ha commentato positivamente gli accordi umanitari recenti, indicando però nello stop ai bombardamenti contro la rete elettrica di Kiev il vero banco di prova per verificare la volontà di pace della Russia.



“Lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi è un buon segnale e accogliamo con favore ogni iniziativa umanitaria. Ma la vera prova è una cessazione verificabile degli attacchi alle infrastrutture energetiche. A Shenzhen, tre leader hanno ribadito l’importanza di flussi energetici stabili. Bene. Diamo loro ragione, a cominciare dalla rete elettrica ucraina – ha concluso-. Riguarda tutti noi: la sicurezza delle centrali nucleari nel nostro continente, milioni di civili che dovranno affrontare l’inverno, i mercati energetici già sotto pressione. Se Mosca dice di no, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, padrone di casa, ha dichiarato che si terranno “a breve” colloqui tra rappresentanti europei, russi, ucraini e statunitensi, dopo il vertice di Berlino che ha riunito una trentina di Paesi alleati di Kiev nel confronto con Mosca. Merz ha suggerito che i colloqui “potrebbero svolgersi, ad esempio, negli Emirati Arabi Uniti”, aggiungendo tuttavia che “la sede resta ancora da definire. È evidente che stiamo cercando un luogo neutrale che possa ospitarli”.

“L’obiettivo deve essere un’Ucraina sicura in un’Europa in sicurezza. Il punto di partenza di un accordo territoriale deve essere la linea di contatto. L’Ucraina poi deve poter intraprendere il suo cammino verso l’Europa, deve essere sicura e devono essere garantiti gli aiuti per la sua ricostruzione. In cambio possiamo valutare di togliere gradualmente le sanzioni contro la Russia”. Oggi, ha sottolineatoMerz, “siamo pronti a eventuali negoziati di pace, questi negoziati devono includere la Russia, l’Ucraina, gli Stati Uniti e l’Europa. Se questi negoziati si svolgeranno avremmo le miglior possibilità di raggiungere la pace. A Dublino siamo rimasti d’accordo sul fatto che la Germania, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Regno Unito parleranno a nome dell’Europa insieme alle istituzioni europee”, ricorda il cancelliere tedesco.

Al termine del vertice , il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato la necessità di riaprire il dossier sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, motivando la svolta con le “posizioni massimaliste” di Mosca e con la prospettiva del post-guerra per la sicurezza europea.

Sul piano strategico, Macron ha ridimensionato la portata geopolitica dell’intesa tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, sostenendo che non ridefinisce l’ordine globale e rivendicando, invece, il ruolo centrale dell’incontro berlinese per l’architettura di sicurezza del continente. Nell’immediato, ha indicato come priorità assoluta il rafforzamento della protezione di Kiev attraverso l’invio urgente di nuovi sistemi antimissile e intercettori per difendere la popolazione civile e sostenere la resistenza ucraina.