(Adnkronos) – Il vertice tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin ha chiuso a Shenzhen la ricca giornata di oggi, giovedì 19 novembre, incontri a margine dell’Apec, culminata con lo “storico” faccia a faccia del presidente americano con i leader russo e cinese, il primo nella storia tra i tre Paesi. Il trilaterale, arrivato al culmine del tour asiatico di Trump, è durato circa un’ora e mezza e si è concluso con una dichiarazione congiunta in quattro punti. La guerra in Ucraina, discussa nel bilaterale tra Trump e Putin e richiamata in apertura del vertice a tre, non compare nel documento finale.

La dichiarazione affronta quattro temi:

1. Riforma dell’Onu. In quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza, Stati Uniti, Cina e Russia si impegnano a promuovere una riforma delle Nazioni Unite che consenta all’organizzazione di rispondere più efficacemente alle sfide globali e di svolgere il suo compito di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

2. Energia. I tre Paesi intendono aumentare la produzione e l’offerta di prodotti petroliferi raffinati “a beneficio di tutti i Paesi” e ribadiscono l’importanza di garantire flussi energetici stabili.

3. Giustizia internazionale. I tre presidenti riconoscono l’importanza del principio del consenso degli Stati e del rispetto dell’immunità dei loro funzionari. Affermano inoltre che la Corte penale internazionale e gli organismi analoghi “non devono abusare della loro giurisdizione”. La Corte ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Putin per la sua presunta responsabilità in crimini di guerra in Ucraina.

4. Non proliferazione nucleare. I tre leader ribadiscono che “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta”. Stati Uniti, Cina e Russia avvieranno un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione.

In apertura del trilaterale, Trump ha definito il vertice “storico” e ha indicato nella riduzione degli arsenali nucleari uno dei temi su cui Washington, Pechino e Mosca possono lavorare insieme, pur riconoscendo che è “molto difficile” rinunciare a quelle armi. Xi le ha paragonate a una “spada di Damocle” sospesa sull’umanità e ha invitato i tre Paesi a rispettare il Trattato di non proliferazione nucleare. Al termine dei colloqui, il presidente cinese ha giudicato il confronto “positivo, costruttivo e fruttuoso”. Putin ha richiamato la “responsabilità comune” dei tre Paesi nel mantenere la pace e la sicurezza internazionali e ha sostenuto che Mosca, Washington e Pechino hanno “numerosi interessi comuni” nella soluzione dei conflitti regionali, compreso quello ucraino. Dopo la riunione, le telecamere hanno colto il presidente russo mentre diceva a Xi che, a suo giudizio, nessuno si aspettava che i colloqui andassero così bene.

Prima del vertice a tre, Trump aveva chiamato Putin “mio amico” davanti alle telecamere durante il loro faccia a faccia di circa 35-40 minuti. Il presidente americano ha poi riferito di aver discusso “a lungo” con il leader russo della guerra in Ucraina e, in apertura del trilaterale, ha annunciato che il conflitto sarebbe stato affrontato anche con Xi.

Nel bilaterale tra Trump e Xi, durato circa un’ora e seguito da un pranzo di lavoro, il presidente cinese ha chiesto di intensificare il dialogo per affrontare le divergenze commerciali, mentre il presidente americano ha affermato che i rapporti commerciali e gli investimenti tra i due Paesi “hanno continuato a rafforzarsi”. Xi ha inoltre sollecitato un maggiore coordinamento tra Pechino e Washington per gestire i rischi legati all’intelligenza artificiale, che a suo avviso deve “rimanere sempre sotto il controllo umano”. Tuttavia, Trump ha ribadito di opporsi a qualsiasi “regolamentazione globalista” che possa frenare lo sviluppo della “superintelligenza” americana. Nel bilaterale con Trump, Xi ha posto Taiwan come linea rossa principale, ottenendo – secondo Pechino – la rassicurazione che Washington “non sostiene l’indipendenza di Taiwan”. Le due parti hanno inoltre concordato di elaborare un “piano d’azione” per stabilizzare le relazioni bilaterali in vista della scadenza, a gennaio, della tregua sui dazi.