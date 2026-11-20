BARI (ITALPRESS) – Dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027 Palazzo Starita, a Bari, ospiterà una mostra antologica dedicata allo spirito libero e anticonformista di Letizia Battaglia, una tra le prime e più celebri fotoreporter italiane. L’esposizione, a cura di Valentina Greco e organizzata da Cime in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia, ripercorre oltre cinquant’anni di professione, passione e attivismo in Italia e all’estero, toccando temi quali la legalità, i diritti delle donne, la politica e il racconto della Sicilia, dai crimini di mafia alla vita quotidiana. L’iniziativa si avvale della collaborazione di Puglia Cultura e Territorio, che ha concesso gli spazi espositivi, e del patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia. L’apertura al pubblico sarà preceduta dall’inaugurazione in programma venerdì 4 dicembre alle 17.30, alla quale parteciperanno la curatrice Valentina Greco, il direttore di Cime Vito Cramarossa, la presidente di Puglia Cultura e Territorio Filomena Luisa Teresa My e il sindaco di Bari Vito Leccese.

– foto da ufficio stampa Fondazione Puglia –

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