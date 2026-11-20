LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo una prima sessione di prove libere fortemente condizionata dalla pioggia, è di George Russell il miglior tempo nella seconda ora in pista nel giovedì (negli Usa) al Gran Premio di Las Vegas, valido per il Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico, su una pista ancora non completamente asciutta ma in progressivo miglioramento nel corso delle fp2, al volante della sua Mercedes gira in 1’47″272, precedendo la Alpine di Pierre Gasly (+0″071) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0″333). Quarto tempo per la Red Bull di Isack Hadjar (+1″135) davanti alla McLaren di Oscar Piastri (+1″181) e all’altra Rossa di Lewis Hamilton (+1″211), mentre Lando Norris è settimo a 1″565, davanti al campione del mondo, l’italiano Kimi Antonelli (+1″771). Gira pochissimo Max Verstappen, che chiude con il tredicesimo crono a 2″869. La Formula 1 torna in pista nella notte tra venerdì e sabato all’1.30 italiane per la terza sessione di libere, mentre alle 5 andranno in scena le qualifiche.

MIGLIORI TEMPI PROVE LIBERE

2^ sessione

1. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’47″272

2. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1’47″343

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1’47″605

4. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1’48″407

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1’48″453

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’48″483

7. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’48″837

8. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’49″043

9. Franco Colapinto (Arg) Alpine in 1’49″229

10. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin in 1’49″231

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).