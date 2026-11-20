TORINO (ITALPRESS) – Flavio Cobolli non riesce nell’impresa contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals 2026, in scena sul “duro” indoor della Inalpi Arena di Torino. L’azzurro cede in due set di fronte al numero tre del mondo e chiude il Round Robin del “Masters” di fine anno con zero vittorie e tre sconfitte. Il classe 2003 spagnolo si impone con il punteggio di 6-4 6-1, in un’ora e 5 minuti di gioco, e chiude il Gruppo Ivan Lendl da imbattuto, con tre successi in altrettante partite giocate. In classifica Atp Cobolli, atteso in maglia azzurra nelle Finals di Coppa Davis, a Bologna, per l’ultimo impegno stagionale, scende al settimo posto con 3.680 punti.

Dall’altra parte del tabellone Alexander Zverev aspetta Daniil Medvedev. Il russo, vincitore dell’edizione 2020 del torneo dei Maestri, si impone in due set su Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Per un posto in finale sarà sfida con il tedesco: negli scontri diretti è avanti 14-8 Medvedev, che ha vinto cinque degli ultimi sei precedenti, ma l’ultimo è in favore di Zverev (Masters 1000 Parigi 2025).

LE PAROLE DI COBOLLI E ALCARAZ

“Torino mi ha insegnato tante cose, non è facile parlare adesso: mi è scesa un po’ tutta l’adrenalina della stagione. Sono veramente emozionato e contento di aver fatto parte di questo ‘torneo dei maestri’. La cosa più bella per me è aver realizzato questo sogno. Ho imparato tante cose: alla fine sono i dettagli che fanno la differenza. Le partite si vincono per piccole cose e i grandi giocatori sanno fare tutto benissimo”. Così Cobolli in conferenza stampa.

“Non è stata una partita facile per me. Giocare contro un amico come Flavio (Cobolli ndr.) e con il pubblico non a favore non è stato semplice, inoltre non sapevo come mi sarei sentito in campo”. Così Alcaraz dopo il successo odierno. “È stata una partita importante e mi sono sentito bene. Mi sento sempre meglio e sarò pronto per domani”, afferma lo spagnolo, che si complimenta con Cobolli per il grande 2026 disputato: “Ha fatto una stagione incredibile. Arriva fino a qui non è facile e lui ci è riuscito, sono stato insieme a lui in pre season e lo conosco bene. Sono felice anche per il suo team, sono tutte persone fantastiche e complimenti a loro per il percorso fatto. Sono sicuro che tornerà qui”.

DOPPIO, BOLELLI-VAVASSORI SI “LASCIANO” CON UNA SCONFITTA

Kevin Krawietz e Tim Puetz battono Simone Bolelli e Andrea Vavassori nell’ultima giornata del Round Robin delle Atp Finals 2026 di doppio. I tedeschi, già certi della qualificazione e del primo posto nel girone, si impongono in due set sugli azzurri, con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (3) 10-7, in un’ora e 54 minuti di gioco. Krawietz e Puetz chiudono il girone con tre vittorie all’attivo e domani sfideranno in semifinale i francesi Arribage/Olivetti nel primo match della sessione serale, alle 18. Già eliminati, Bolelli e Vavassori, chiudono le Finals con tre sconfitte in altrettante partite. Per gli azzurri è stata l’ultima partita insieme prima della ormai certa separazione. Nell’altra semifinale del “Masters” di doppio saranno in campo domani, alle 12, Arevalo e Pavic, vincitori dell’altro Round Robin, opposti al duo Harrison-Skupski, secondi classificati nel girone degli azzurri.

– Foto Ipa Agency –

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