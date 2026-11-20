Roma, 20 nov. (askanews) – “Occorre ristrutturare il sistema sanitario nazionale considerando l’invecchiamento della popolazione e la cronicizzazione delle patologie; necessario dunque puntare sulla prevenzione e su una rete di servizi che realizzi la presa in carico del paziente in modo globale. La medicina del futuro è quella personalizzata, con percorsi diagnostico-terapeutici che armonizzino tutte le competenze, di raccordo con la medicina di base: a mio avviso i medici di base dovranno infatti essere formati, in qualche modalità, anche con parte di conoscenze specialistiche. Ciò che rende fiduciosi è l’avanzamento della ricerca e delle possibilità di cura, la farmacologia sta andando avanti” . Lo ha detto il senatore Ignazio Zullo (FdI), capogruppo FdI in Commissione Affari sociali e sanità a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.