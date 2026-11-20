(Adnkronos) – Daniil Medvedev torna in campo. Oggi, venerdì 20 novembre, il russo affronta lo statunitense Frances Tiafoe nel secondo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals 2026. Chi vince si qualificherà in semifinale da secondo del girone alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz. Medvedev e Tiafoe hanno entrambi perso in due set con il vincitore di 7 titoli dello Slam e vinto in due parziali con l’azzurro Flavio Cobolli. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Il match tra Medvedev e Tiafoe inizierà non prima delle 20.30. Tra i due giocatori ci sono ben 9 precedenti con il russo avanti 6-3. Lo statunitense ha vinto l’ultimo match quest’anno agli ottavi di finale dello Us Open in tre set.

La sfida tra Medvedev e Tiafoe sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.