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Bologna, 20 nov. (askanews) – “In Motor Valley vengono realizzati dei sogni, non delle auto normali, neanche delle moto normali, e quindi qui in Motor Valley le cose vanno decisamente bene. In generale il mondo dell’automotive in Europa è molto più sotto pressione”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, a margine dell’incontro del Comitato Leonardo ‘Automotive Made in Italy e Motor Valley’ all’Auditorium Ducati di Bologna. Sul settore pesano “i dazi di importazione negli Stati Uniti, una Cina che si è ridotta molto come mercato di esportazione, in particolare per le imprese tedesche, vetture cinesi che vengono importate in Europa e anche moto cinesi che arrivano, per cui i costruttori di fascia più media sono decisamente più in difficoltà”.”Il contesto generale non è positivo, però credo che tutti i fornitori che sono stati capaci di generare valore aggiunto, e quindi tecnologia, potranno fare molto bene – ha aggiunto -. La Ducati pensa a far bene, è un’azienda che sta funzionando bene in questo contesto complicato, molto impegnata anche nel mondo delle competizioni, con le dita incrociate per questo finale di stagione, quindi siamo positivi”.
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