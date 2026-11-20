Milano, 20 nov. (askanews) – Bending Spoons ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire Mailchimp, piattaforma di automazione dell’email marketing per le imprese, dal gruppo statunitense Intuit per un enterprise value di 3,68 miliardi di dollari. L’operazione, interamente in contanti, prevede che Intuit reinvesta 368 milioni di dollari dei proventi nell’acquisto di azioni di nuova emissione della società tecnologica italiana.

L’acquisizione, approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Bending Spoons, dovrebbe essere completata nei primi mesi del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e alle altre condizioni previste dall’accordo.

La transazione riguarda il 100% di The Rocket Science Group, società che controlla Mailchimp, insieme alle altre attività e passività collegate alla piattaforma di marketing digitale.

“Una volta conclusa l’operazione, investiremo in modo significativo nell’azienda e negli strumenti potenti e di facile utilizzo che i clienti già utilizzano e apprezzano”, ha dichiarato Luca Ferrari, amministratore delegato e cofondatore di Bending Spoons.

Mailchimp, fondata nel 2001, è una delle principali piattaforme di email marketing e automazione delle campagne digitali, utilizzata dalle imprese per gestire la comunicazione con i clienti e le attività commerciali online. La società era stata acquisita da Intuit nel 2021.

“Siamo certi che Bending Spoons guiderà Mailchimp verso ulteriori successi in questo prossimo capitolo”, ha dichiarato Jack Tam, senior vice president di Intuit, sottolineando l’obiettivo di garantire una transizione senza interruzioni per clienti, partner e dipendenti.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita per acquisizioni di Bending Spoons, gruppo tecnologico con sede a Milano attivo nello sviluppo e nella gestione di piattaforme e servizi digitali.

Per l’operazione, Citi e JP Morgan agiscono come principali consulenti finanziari di Bending Spoons, affiancati da Goldman Sachs e UniCredit.