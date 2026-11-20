Milano, 20 nov. (askanews) – Seduta di vendite pesanti sulle Borse asiatiche, travolte dalla correzione dei semiconduttori e dei titoli legati all’IA dopo il tonfo di Wall Street, dove ieri il Dow Jones ha perso il 2,19%, l’S&P 500 il 2,02% e il Nasdaq il 2,25%. Per l’S&P 500 è la sesta seduta negativa consecutiva, con oltre il 90% dei componenti in calo: l’indice è ora circa l’8,2% sotto il massimo del mese scorso. Il clima resta negativo anche sui future Usa e Ue: Nasdaq -1%, S&P 500 -0,5%, Euro Stoxx 50 -1,6%.

Non è bastato a invertire la tendenza il debutto di Anthropic: l’Ipo più grande della storia, da circa 81 miliardi di dollari, ha visto il titolo chiudere in rialzo del 17,1% sul prezzo di collocamento. Nvidia ha ceduto il 3,3% dopo un’iniziale reazione favorevole ai conti, debole anche Amd sui timori legati ai rapporti con la Cina.

La flessione più violenta è a Taiwan: il Taiex chiude in calo del 6,23% e nella settimana lascia sul terreno il 17,5%, la peggiore performance settimanale dal 1990. Tsmc cede il 4,76%.

A Seoul il Kospi perde il 5,21%. Pesano i big dei chip di memoria: Samsung Electronics arretra del 7,01%, Sk Hynix del 5,92%.

A Tokyo il Nikkei 225 termina in ribasso del 5,06%, il Topix del 3,88%. Crolla Softbank Group (-14,48%), vendite a doppia cifra anche su Advantest (-10,32%). Sul fronte macro l’inflazione core giapponese accelera a ottobre al 2,2% dal 2,1% di settembre, poco sotto il 2,3% atteso: un dato che lascia aperta la strada a un nuovo rialzo dei tassi della Bank of Japan a dicembre.

In Cina Shanghai limita i danni (-1,22%), mentre Shenzhen cede il 3,09%. Hong Kong, nelle battute finali, perde il 2,39%. Sydney chiude a -1,58%.

L’indice Msci Asia-Pacifico escluso il Giappone perde il 3,3% e nella settimana cede l’8,5%, la peggiore performance da marzo 2020.