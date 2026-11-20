Milano, 20 nov. (askanews) – Chiusura in profondo rosso per Piazza Affari e le Borse europee mentre non si arresta il sell-off mondiale sui titoli tech. L’Ipo da record Anthropic (oggi in forte ribasso a Wall Street) non è riuscita a placare i timori del mercato sulla sostenibilità del settore dell’intelligenza artificiale, con il Nasdaq che si avvia a registrare il maggior ribasso settimanale da oltre un anno, portando la sua performance annuale in negativo. A Milano il Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 2,48%, scivolando a 48.703 punti, a Francoforte il Dax ha perso il 2,8%, a Parigi il Cac40 l’1,9%.

Tra i titoli principali della Borsa di Milano, le vendite hanno colpito principalmente i titoli tech e legati all’IA: Technoprobe -10,78%, StM -9,31%, Prysmian -6,29%.

Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread tra i Btp e i Bund ha chiuso a 109 punti, con il rendimento del decennale italiano sceso al 4,39%, in scia ai cali generalizzati dei bond governativi. Il rendimento dei Treasury Usa a 10 anni si è portato oggi sotto la soglia psicologica del 5%.