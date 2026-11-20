Milano, 20 nov. (askanews) – Avvio in ribasso per le Borse europee, che si allineano al tonfo di Wall Street e alle pesanti vendite in Asia, dove la correzione dei semiconduttori e dei titoli legati all’IA ha affossato Taiwan (-6,23%), Seoul (-5,21%) e Tokyo (-5,06%). Ieri a New York il Dow Jones ha perso il 2,19%, l’S&P 500 il 2,02% e il Nasdaq il 2,25%: non è bastato a riportare fiducia sul comparto il debutto record di Anthropic, che ha chiuso in rialzo del 17% dopo aver aperto a +34%. In agenda oggi l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a Francoforte e, nel pomeriggio, la fiducia dei consumatori dell’Eurozona e quella dell’Università del Michigan.

Nei primi scambi a Parigi il Cac 40 perde lo 0,96%, a Londra il Ftse 100 lo 0,43%, a Madrid l’Ibex 35 lo 0,93%. A Piazza Affari il Ftse Mib arretra dell’1,24% a 49.320 punti, mentre a Francoforte il Dax lascia sul terreno l’1,47%.

Sull’obbligazionario lo spread tra Btp e Bund è stabile a 107 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 4,43%. Il rendimento dell’Oat francese è al 4,90%.

In calo il petrolio: il Brent cede lo 0,49% a 91,53 dollari al barile, il Wti lo 0,33% a 82,17 dollari. Sul mercato valutario l’euro è poco mosso a 1,0976 dollari (+0,08%).

A Piazza Affari le vendite colpiscono soprattutto i titoli più esposti al tema dell’IA e dei semiconduttori: Stm cede il 4,68%, Prysmian il 4,52%, Technoprobe il 3,05%. Deboli le banche: Bper perde l’1,88% e Banco Bpm l’1,65% nonostante il rialzo dei target price da parte di Jefferies, Intesa Sanpaolo l’1,44%, Mps l’1,20%. Più contenuto il calo di Unicredit (-0,68%), con il mercato che guarda al taglio dei posti di lavoro in Commerzbank.

Tra gli altri titoli milanesi in calo Tenaris (-3,24%), Nexi (-1,92%), Leonardo (-1,72%), Stellantis (-1,34%) e Tim (-1,08%). Poste Italiane cede lo 0,92% dopo il via libera ai termini del nuovo accordo con Cdp sul risparmio postale 2027-2030. In controtendenza le utility di rete Terna (+0,95%), Italgas (+0,70%) e Snam (+0,64%) e Fincantieri (+0,73%), dopo il contratto da oltre 2 miliardi di euro con Carnival per due nuove navi da crociera.

In Europa soffre il comparto tecnologico e industriale: Asml perde il 5,06%, Infineon il 4,45%, Siemens Energy il 3,96%, Schneider Electric il 2,95%.