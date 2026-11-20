(Adnkronos) – Dalla provincia fiorentina ai grandi palcoscenici nazionali, Chiara Francini ha costruito una carriera poliedrica fondata su talento recitativo, ironia caustica e una spiccata libertà intellettuale. Attrice, conduttrice e scrittrice da sempre refrattaria alle etichette, l’interprete toscana unisce i successi al botteghino con un percorso autoriale rigoroso, approdato alla narrativa e alla saggistica d’impegno civile.

Con l’arrivo in libreria della sua ultima opera La ferita e la ferocia e i recenti traguardi cinematografici, l’artista ripercorre le tappe fondamentali della propria evoluzione professionale e le riflessioni che ne guidano le scelte private. Sono questi i progetti e le convinzioni che continuano a definirne il profilo pubblico.

La formazione teatrale al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, seguita dalla laurea con lode in Lettere, ha fornito a Chiara Francini gli strumenti tecnici per spaziare con disinvoltura dalla commedia brillante al dramma d’autore. Il debutto cinematografico ha aperto la strada a collaborazioni di prestigio, a partire dal ruolo drammatico affidatole da Spike Lee in Miracolo a Sant’Anna, fino alla consacrazione popolare con le pellicole campioni d’incassi dirette da Fausto Brizzi e alle commedie al fianco di Leonardo Pieraccioni.



Sul piccolo schermo la conduttrice e attrice ha alternato la comicità dissacrante di format cult a ruoli da protagonista nella fiction di Rai 1, mentre a teatro ha fatto registrare centinaia di repliche portando in scena classici contemporanei e monologhi originali. Nel 2024 ha inoltre consolidato la propria indipendenza produttiva fondando la casa di produzione cinematografica Nemesis, con cui ha firmato e interpretato l’adattamento sul grande schermo di celebri testi teatrali, confermando una cifra stilistica eclettica e rigorosa.

Parallelamente alla recitazione, l’attività di romanziera e saggista per Rizzoli ed editorialista per la carta stampata rappresenta lo spazio in cui Francini esprime la propria voce più autentica. Con la pubblicazione del volume La ferita e la ferocia, l’autrice affronta temi di stretta attualità sociale, criticando senza mezzi termini l’omologazione conformista e rivendicando il valore del dissenso rispetto alle aspettative imposte al corpo e al ruolo femminile nella società contemporanea.

Sempre riservata circa la propria sfera sentimentale, vissuta da anni lontano dai clamori mediatici, Francini ha spesso trasformato il racconto personale in occasione di dibattito collettivo, come dimostrato nel celebre monologo sulla maternità e sulle pressioni sociali presentato al Festival di Sanremo. Rivendicando con fierezza le proprie radici a Campi Bisenzio, l’artista toscana continua a proporre uno sguardo lucido e antiretorico sul presente, fondato sulla coerenza etica e sul rifiuto di ogni compromesso artistico.



La traiettoria di Chiara Francini testimonia come sia possibile conciliare popolarità e rigore culturale senza rinunciare alla propria identità. Tra nuovi debutti editoriali, impegni sul set e una presenza scenica inconfondibile, l’attrice e scrittrice si conferma una delle voci più originali, autonome e incisive del panorama culturale italiano.