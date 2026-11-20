(Adnkronos) – C’è chi insegue le mode e chi, molto più semplicemente, le anticipa. Claudio Donato, 66 anni di cui 50 trascorsi lavorando nella musica, appartiene alla seconda categoria. Produttore discografico romano, proprietario dello storico negozio di dischi Goody Music a due passi da piazza del Popolo e da sempre attento talent scout di sonorità destinate a lasciare il segno, è l’unico italiano a firmare un brano nella colonna sonora di ‘Grand Theft Auto VI’, il nuovo capitolo della saga Rockstar Games uscito ieri dopo tredici anni di attesa e destinato, secondo le stime degli analisti, a generare fino a 3,2 miliardi di dollari di vendite entro la fine dell’anno. Il brano scelto è ‘Kano – Another Life’, una traccia che porta nel videogioco più atteso del decennio anche un pezzo di storia dell’Italo disco. “Me l’hanno chiesto loro. Io non ho chiesto nulla”, racconta Donato all’Adnkronos. “Mi hanno chiamato dalla GTA e mi hanno detto che volevano questo mio brano, ‘Kano – Another Life’, di un gruppo molto quotato nel genere Italo disco”. Per il produttore romano non si tratta di un colpo di fortuna isolato, né della prima incursione nell’universo Rockstar. “Era già successo con GTA 5, nel 2013. Non so quantificare esattamente in termini di dati, ma è chiaro che quando succede una cosa del genere gli streaming esplodono, credo che succederà anche stavolta”. E ricorda come, dopo la presenza nel precedente capitolo della saga, ci sia stato “subito uno sbalzo di stream molto consistente”. Dietro questa nuova consacrazione internazionale c’è una storia lunga decenni, fatta di ascolti, ricerca e soprattutto di un intuito che sembra giocare d’anticipo sui tempi. Donato ha attraversato da protagonista il mondo dell’Italo disco, il genere nato negli anni Ottanta che negli ultimi anni è stato riscoperto da dj, collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Una scena che ha contribuito a preservare e rilanciare, andando a scovare e recuperare sonorità e titoli che il tempo non ha cancellato, ma trasformato in autentici oggetti di culto. “Gli stranieri hanno sempre avuto un occhio diverso per la mia musica, molto più che in Italia, e io stesso quando produco un brano penso più al mercato straniero che a quello italiano”, spiega. Una vocazione internazionale che lo ha portato a costruire negli anni una rete di contatti e appassionati soprattutto tra Regno Unito, Germania, Olanda e Stati Uniti. Del resto, Donato conosce bene il percorso delle canzoni capaci di attraversare le epoche e tornare improvvisamente protagoniste. Tra i casi più emblematici c’è quello di ‘Spacer Woman’, brano inciso nel 1983 da Charlie e diventato decenni dopo un fenomeno di culto nelle discoteche e nei club di mezzo mondo, fino a raccogliere milioni di visualizzazioni online e a tornare in circolazione attraverso ristampe in vinile, richieste di campionamento e utilizzi in serie tv e campagne pubblicitarie. Una storia che racconta molto della sua capacità di riconoscere il potenziale di una musica ben prima che diventi patrimonio collettivo. È proprio questa capacità di vedere lontano che Donato considera uno dei tratti distintivi del proprio percorso. “Spesso ho visto prima degli altri cose che poi dopo vent’anni o dopo 10 sono uscite fuori. Diciamo che riesco a vedere qualcosa musicalmente prima del tempo”. Un’attitudine che non si esaurisce nella ricerca di nuove sonorità, ma riguarda anche la capacità di riconoscere il talento degli artisti, tra cui non mancano volti internazionali, tra cui La Toya Jackson, di cui ha coscritto e prodotto il singolo Italo House ‘Sexual Feeling’ nel 1990. Tra gli italiani con cui ha collaborato, quelli che più lo hanno colpito di più sono “sicuramente Jovanotti ma anche Tommaso Piotta, una persona molto intelligente che è maturata moltissimo artisticamente”.

Il negozio Goody Music, rilevato insieme al fratello Franco Donato alla fine degli anni ’70 e celebrato per i suoi 50 anni di storia nel 2026, è stato uno dei punti di riferimento della scena DJ e musicale romana frequentati anche da Jovanotti, di cui Donato produsse il primo singolo.

Oggi il suo sguardo lungo torna a incrociare uno dei più grandi fenomeni dell’industria mondiale dell’intrattenimento: GTA VI, il videogioco che tutto il mondo stava aspettando, con un brano che parte da Roma e finisce dritto nelle cuffie di milioni di giocatori. (di Ilaria Floris)