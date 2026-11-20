(Adnkronos) –

Dopo il Senato, Forza Italia è orientata a tenere il punto anche alla Camera, ribadendo il suo ‘no’ all’emendamento di Fratelli d’Italia sui testi di scuola digitali. Oggi entro le 10 scadrà il termine per la presentazione delle proposte emendative al dl Scuola. E, raccontano, i riflettori saranno puntati sulla commissione Cultura, dove si potrebbe riproporre la divisione della maggioranza emersa ieri a palazzo Madama, prima nella Bilancio e poi in Aula, dove l’emendamento sugli e-book è passato con 83 sì e 76 no, grazie ai voti del centrodestra senza Forza Italia e di Azione.

Alcuni tra questi come Casellati, Barachini, Fazzone, Galliani, Gasparri, Paroli, Sisto, Zangrillo risultavano in congedo o missione ma alla fine hanno votato. Risultano invece come non partecipanti al voto, in FI, i senatori Bernini e Fazzone. Per Azione, i senatori Calenda e Lombardo hanno votato sì sull’emendamento, quindi con la maggioranza. Per quel che riguarda le presenze il Pd aveva in aula 28 senatori su 35, il M5S 21 su 2

Tabulati alla mano, al Senato, infatti, sono stati determinanti per l’esito finale il contributo dei due calendiani, le assenze nel centrosinistra e la presenza massiccia dei parlamentari di Fdi ( il 90,48%, di cui solo 4 in missione e due assenti). Fratelli d’Italia, riferiscono, sarebbe pronta ad andare avanti fino in fondo pure a Montecitorio. Allo stato, dunque, il confronto è apertissimo nella maggioranza. Secondo gli ultimi boatos raccolti in Transatlantico, Fi starebbe valutando l’ipotesi di presentare un suo emendamento sugli e-book, anche se alla fine non è escluso che il provvedimento potrebbe essere approvato definitivamente con il ricorso alla fiducia.

“In politica si vince e si perde, le battaglie si fanno quando si è convinti, non abbiamo sfidato nessuno e non c’è nessuna rottura della maggioranza”, ha minimizzato Stefania Craxi, presidente dei senatori forzisti, spiegando le ragioni della contrarietà del suo partito: ” Tra copisteria e rilegatura, infatti, si spenderà più del 50% di sconto promesso. Il diritto allo studio va tutelato, ma farlo è un dovere pubblico. Noi siamo pronti a una sfida in positivo, quella di aumentare i fondi per il diritto allo studio già in questa manovra”. Non è dato sapere se ci sono stati dei contatti in queste ore tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani: stasera si vedranno ma da remoto, insieme a Matteo Salvini e Maurizio Lupi per un nuovo vertice di maggioranza sulla manovra.

Dopo il Senato, Fratelli d’Italia è determinata a portare a casa l’emendamento sugli e-book al dl scuola anche alla Camera. Nessuna polemica o sfida nei confronti di Forza Italia (unico alleato del centrodestra a votare contro, oggi al Senato, nella commissione Bilancio e in Aula, orientato a opporsi anche a Montecitorio), ma c’è semplicemente la volontà di portare avanti una ”battaglia di civiltà” e approvare definitivamente un testo che, come ha detto Arianna Meloni, ” fa risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio”. Per i meloniani, semplicemente non si pone nessun problema: la misura sui libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea non si tocca, anche perché a Montecitorio si tratta di una seconda lettura per il decreto, che scade a fine mese e, in caso di modifiche, dovrebbe tornare a palazzo Madama.

Forza Italia, dal canto suo, resterebbe sulle sue posizioni e pure alla Camera sarebbe orientata a esprimere la contrarietà. Allo stato il partito azzurro non avrebbe ancora deciso come ribadire il suo no: attraverso la presentazione di un emendamento soppressivo o una proposta di modifica che penalizzi di meno gli editori. Secondo fonti parlamentari del centrodestra il governo non avrebbe ancora deciso se porre la questione di fiducia sul dl scuola: la scelta sarà legata soprattutto alle prossime mosse di Forza Italia. Domani mattina, alle 10, scadrà il termine per presentare gli emendamenti in commissione Cultura a Montecitorio e lunedì dovrebbero iniziare le votazioni: è facile, raccontano, che il decreto possa arrivare in Aula senza mandato al relatore.

In Senato anche i due ministri Casellati e Zangrillo hanno votato contro l’emendamento. Come risulta dai tabulati, si sono espressi con un no, contrario quindi al sì del resto della maggioranza, i senatori Casellati, Barachini, Craxi, Damiani, Galliani, Gasparri, Lotito, Occhiuto, Paroli, Ronzulli, Rosso, Sisto, Ternullo, Trevisi, Zanettin e Zangrillo.

“Sull’emendamento sugli e-book, presentato senza che ci fosse un accordo di maggioranza, noi non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”, ha detto in Aula Stefania Craxi, presidente dei senatori di FI, sottolineando: “Il nostro voto contrario è nel merito, non contro la maggioranza che sosteniamo lealmente”. E ancora. “Vogliamo tutelare la filiera degli editori, delle cartiere, dei librai, dei cartolibrari che vanno difesi”, ha spiegato la presidente dei senatori di FI chiedendo “a tutti una riflessione”.

L’impasse sull’emendamento era iniziata mercoledì nell’Aula del Senato, con le forze di maggioranza alla ricerca dell’accordo sull’introduzione dell’obbligo per gli editori di mettere a disposizione libri in formato digitale a prezzo scontato del 50 per cento, proposto da FdI. Il partito di via della Scrofa era pronto a votare a favore, insieme a Lega e Noi moderati, come anche Azione di Calenda. Ma da Forza Italia sono arrivate perplessità. Da qui la necessità di aprire un confronto per ricucire e ricompattarsi. Oggi, quindi, prima il voto di Forza Italia con le opposizioni e poi l’approvazione dell’Aula senza il via libera azzurro.