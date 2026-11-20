Roma, 20 nov. (askanews) – Venerdì 20 novembre è uscito “Music Around the Clarinet”, il nuovo album del clarinettista e compositore Nico Gori, pubblicato da EGEA. Il disco ripercorre la storia musicale di Gori attraverso lo strumento che lo accompagna da sempre, in un progetto che intreccia ricordi, incontri e influenze maturate nel corso della sua carriera.

Più che una semplice raccolta di composizioni, “Music Around the Clarinet” assume i contorni di un racconto autobiografico, nel quale la dimensione personale e quella musicale procedono insieme. I ricordi familiari, i luoghi attraversati, le esperienze professionali e le passioni coltivate nel corso degli anni diventano materia di scrittura. Il Brasile, Napoli, gli anni della formazione e le persone fondamentali per la sua crescita affiorano nelle composizioni come frammenti di una storia più ampia.

Questa ricerca non riguarda soltanto i contenuti, ma attraversa anche la struttura e il linguaggio del disco. Un percorso sonoro interno alla musica che attraversa l’evoluzione stilistica di Gori: dalle prime intuizioni compositive fino alla progressiva definizione di una scrittura più matura. È come se il musicista tornasse non soltanto a ciò che ha vissuto, ma anche il modo in cui, nel tempo, ha imparato a tradurre quelle esperienze in musica. Un’autobiografia artistica che restituisce le tappe di una ricerca in continua evoluzione.

Le nove composizioni originali riflettono questa pluralità di esperienze, alternando momenti contemplativi, aperture ritmiche e riferimenti a tradizioni differenti. Dalla dimensione più intima di A Song for Nina, dedicata alla madre, e di 2-5, in memoria del padre e primo insegnante di clarinetto, fino alle suggestioni brasiliane di Nico’s Dream e Chorinho Italico, il repertorio restituisce un mosaico di legami e suggestioni, anche apparentemente lontani dalla musica, che diventano così parte integrante del suo percorso creativo.

A dare forma a questo universo è un sestetto dalle molteplici possibilità timbriche: accanto a Gori, al clarinetto, alle composizioni e alla direzione, Marco Benedetti al basso elettrico, Raffaele Pallozzi alle tastiere, Andrea Mucciarelli alle chitarre, Simone Padovani alle percussioni e Andrea Beninati alla batteria e al violoncello. Un ensemble che valorizza le diverse sfumature delle composizioni attraverso l’incontro tra strumenti e linguaggi, alternando scrittura cameristica, aperture ritmiche e suggestioni provenienti dalla musica sudamericana.

A ventisei anni dalla vittoria del Premio Massimo Urbani, riconoscimento che nel 2000 segnò una svolta decisiva nel suo percorso, “Music Around the Clarinet” restituisce il ritratto di un musicista che continua a esplorare le possibilità del proprio strumento, mantenendo vivo il legame con le esperienze e le persone che hanno contribuito a costruirne l’identità.