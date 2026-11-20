Milano, 20 nov. (askanews) – Fincantieri ha firmato un contratto con Carnival Corporation per la progettazione e la costruzione di due nuove navi da crociera alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), destinate a Carnival Cruise Line. Le unità saranno realizzate nel cantiere di Marghera, con consegne previste nel 2033 e nel 2035. Il valore dell’accordo, definito dal gruppo cantieristico “molto importante”, supera i 2 miliardi di euro.

Il contratto, precisa Fincantieri in una nota, è soggetto al finanziamento e alle altre condizioni abituali per questo tipo di operazioni.

Le due navi avranno una stazza lorda di circa 130mila tonnellate e disporranno ciascuna di circa 1.650 cabine per gli ospiti. Saranno dotate di un sistema di propulsione dual-fuel, con il Gnl come combustibile principale, per ridurre le emissioni rispetto ai carburanti marini convenzionali. La nuova piattaforma è stata inoltre progettata per essere utilizzata in futuro anche dagli altri marchi crocieristici di Carnival Corporation.

“Questo ordine rafforza la visibilità di lungo periodo per i nostri cantieri italiani e dimostra come la trasformazione industriale in atto si traduca in una maggiore competitività, una più solida capacità realizzativa e un maggiore valore per i nostri clienti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

Il manager ha sottolineato gli investimenti del gruppo nel progetto Shipyard of the Future, che prevede interventi su infrastrutture, digitalizzazione, automazione avanzata, robotica e intelligenza artificiale applicata ai processi industriali.

Per il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein, il nuovo contratto si inserisce in un portafoglio di 12 navi in ordine, con consegne fino al 2039 per Carnival Cruise Line, Princess e Aida.

In trent’anni di collaborazione, Fincantieri ha consegnato 76 navi ai diversi marchi di Carnival Corporation, di cui 15 a Carnival Cruise Line. Le due nuove unità si aggiungono alle tre navi della classe Ace già commissionate dal gruppo americano. La costruzione della prima, Carnival Destiny, è stata avviata lo scorso luglio nel cantiere di Monfalcone.