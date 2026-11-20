Roma, 20 nov. (askanews) – George Russell su Mercedes è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Il pilota britannico ha fermato il cronometro in 1’47″272, precedendo l’Alpine di Pierre Gasly e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta posizione per Isack Hadjar, quinta per Oscar Piastri, sesta per Lewis Hamilton e ottava per Kimi Antonelli. Max Verstappen ha girato soltanto nel finale, completando pochi giri al volante della Red Bull. La prima sessione era stata fortemente condizionata dalla pioggia battente, senza che venissero registrati tempi. Anche le seconde libere si sono disputate su pista bagnata, con una sospensione per la presenza di un nastro di cellophane sul tracciato. Le ultime prove libere sono in programma sabato all’1.30 ora italiana, mentre le qualifiche scatteranno alle 5.