(Adnkronos) – L’attore Gérard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq sarebbero al centro di un’istruttoria giudiziaria aperta dalla procura di Parigi per presunto “stupro di gruppo”. Il procedimento fa seguito a una denuncia presentata il 12 maggio 2025 contro i due artisti. A darne notizia è Bfmtv, che cita fonti concordanti a conferma di quanto riportato in un’indagine pubblicata ieri da Mediapart.

L’inchiesta sarebbe partita dalla denuncia depositata il 12 maggio 2025 contro i due uomini da una donna che, nel 2018, ha preso parte alle riprese del film ‘Thalasso’, diretto da Guillaume Nicloux e uscito nel 2019. Contattata da Bfmtv, la procura di Parigi non ha voluto rispondere alle domande in merito all’indagine. Anche i legali di Gérard Depardieu e quelli della denunciante hanno preferito non rilasciare commenti.

All’epoca dei fatti trentaduenne, la denunciante sostiene di essere stata contattata per un ruolo nel film ‘Thalasso’. Secondo il suo racconto, avrebbe dovuto interpretare una ‘ragazza dell’Est’ – una ‘prostituta’ – chiamata a ballare a seno nudo in una camera d’albergo in cui si trovavano Gérard Depardieu e Michel Houellebecq. Ma secondo la denuncia avrebbe subito abusi.

In questo procedimento, Gérard Depardieu sarebbe oggetto di una denuncia per presunto “stupro di gruppo”, reato nel quale Michel Houellebecq sarebbe coinvolto in qualità di complice. Lo scrittore sarebbe inoltre accusato di presunta aggressione sessuale. Nell’ambito di questa inchiesta, condotta da diversi giudici istruttori a Parigi, non si è svolto alcun interrogatorio né è stato notificato alcun avviso di garanzia, sottolinea Bfmtv.

Non è la prima accusa di stupro contro Depardieu. L’attore francese – il 13 maggio 2025 era stato condannato a 18 mesi di reclusione con pena sospesa – per molestie e aggressioni sessuali ai danni di due donne sul set del film Les Volets Verts, nel 2021.