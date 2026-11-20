(Adnkronos) – Giuliano Sangiorgi torna a parlare sui social un mese dopo la morte improvvisa di Antonio Boccuni, la sua guardia del corpo. Lo fa attraverso la sua pagina Instagram, il frontman dei Negramaro ha voluto anche ringraziare i fan che sono stati vicini a lui e alla band in questi giorni.

“È stato un mese durissimo. Big Antonio, incredibilmente, mi ha lasciato, ci ha lasciati. Ed è ancora incredibile e lo sarà per molto tempo, forse per sempre. Dovevo tornare qui da voi con questo mezzo sorriso sincero per ringraziarvi di tutto l’amore che mi avete dato, di tutto il sostegno in questo periodo assurdo, che mi avete dato e che continuate a darmi ogni giorno”, ha detto.

Un momento, dunque, difficile: “Antonio in qualche modo mi ha sempre dato la forza, l’energia, l’entusiasmo, la spinta vitale per fare tutto quello che c’era da fare”. Il saluto finale è il passaggio più intenso: “E Big Antonio non sparirà mai. Grazie a tutti, ci vediamo in giro, ci vediamo nella vita di tutti i giorni. Ciao”.