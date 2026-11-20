(Adnkronos) –

La Gen Z torna in piazza oggi in tutta Europa con proteste simultanee e coordinate per chiedere la fine della guerra e lo stop ai tagli alla spesa sociale, denunciare la crisi degli alloggi, la spesa per il riarmo, la mancanza di risorse destinate all’istruzione. Quella di oggi è l’ultima di una serie di sollevazioni giovanili globali che quest’anno ha animato le piazze, dalla Francia all’India, e che hanno contribuito a determinare sorprendenti risultati elettorali in Europa e al di fuori. I sondaggi indicano che i giovani hanno giocato un ruolo determinante – sproporzionato rispetto al loro peso demografico – nel decretare la sconfitta di leader nazionalisti in Ungheria e Serbia (a Belgrado le proteste erano dirette contro la corruzione) nell’elezione del primo senatore nero del Mississippi da 150 anni e nell’ascesa di un partito di estrema destra tedesco, ora vicino a governare un Land per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale. Il loro contributo potrebbe rivelarsi decisivo anche nelle prossime elezioni in Francia e Spagna.

“Diventa sempre più difficile non vedere il nesso tra le diverse problematiche che la nostra generazione deve affrontare”, spiega Adam Powell-Davies, ventisettenne e coordinatore nazionale nel Regno Unito di “Socialist Students”, uno dei gruppi che hanno organizzato le manifestazioni di oggi, citato dal New York Times. “E questo non vale solo per i singoli paesi, ma su scala globale”.

A beneficiare di questa rabbia giovanile sono partiti ideologicamente eterogenei. Tra loro figurano centristi, ma anche politici dell’estrema sinistra e dell’estrema destra, che propongono soluzioni precise e teoricamente infallibili – pensate appositamente per i social – ai mali di un ordine globale instabile. Secondo organizzatori ed esperti, il filo conduttore di queste espressioni di scontento e contestazione è

la frustrazione di una generazione davanti a strutture di potere politico consolidate

, a prescindere dal loro orientamento ideologico, unita alla percezione che le opportunità economiche stiano sfuggendo di mano.

Si tratta di persone che hanno attraversato un decennio segnato da pandemia, guerre, surriscaldamento globale e una resa dei conti fiscale destinata a segnare una generazione nelle economie più ricche. Il timore diffuso è quello di non potere mai godere della pace, della prosperità e delle libertà di cui hanno beneficiato i loro genitori e nonni. Paesi come la Francia, alle prese con un elevato debito pubblico, si trovano di fronte a scelte difficili su come mantenere le promesse legate a sistemi di welfare generosi. “Per noi non c’è futuro”, ha dichiarato in un’intervista Laura Spearey, una studentessa ventisettenne di informatica originaria di Bilbao, in Spagna, giunta in Gran Bretagna per partecipare alle proteste del venerdì. Tra le difficoltà che si incontrano nel trovare un alloggio, accedere all’assistenza sanitaria e soddisfare altre necessità dell’età adulta, “non hai alcuna possibilità di avere una vita tua, di costruire un tuo progetto di vita”.

Preoccupazioni che esistono da anni e sono state il motore delle proteste del movimento ‘Occupy’ nate sulla scia della crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, i dati dei sondaggi suggeriscono che stiano diventando sempre più urgenti, anche in paesi come la Germania, dove i tassi di disoccupazione giovanile sono più bassi — e il debito pubblico è inferiore — rispetto a Gran Bretagna e Francia. In Germania, nell’ultimo decennio, le preoccupazioni economiche dei giovani sono aumentate, secondo la ricerca accademica ‘Youth in Germany’.

L’aumento della spesa destinata alla difesa nazionale nei prossimi anni, sia per compensare il calo del sostegno militare americano al continente, sia per contrastare le minacce provenienti dalla Russia, alimenta i timori e la protesta di chi vorrebbe più risorse per l’istruzione, al’assistenza sanitaria e ad altri servizi sociali. In Germania, molti gruppi di protesta affermano di aver ricevuto un forte slancio dai tentativi del governo di incoraggiare i giovani ad arruolarsi nelle forze armate, un’iniziativa che suscita il timore di un possibile ritorno alla leva obbligatoria. In un elenco di rivendicazioni pubblicato in vista delle manifestazioni di oggi uno dei gruppi tedeschi promotori dell’iniziativa, “Gen Z Regelt” — traducibile all’incirca come “La Generazione Z passa all’azione” — ha chiesto le dimissioni del Cancelliere Friedrich Merz, principale promotore dell’aumento della spesa militare tedesca. Il gruppo ha inoltre dichiarato: “Né una persona, né un centesimo per le forze armate tedesche”.