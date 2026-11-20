ROMA (ITALPRESS) – La longevità come risorsa economica e sociale, la valorizzazione delle competenze professionali e le nuove opportunità offerte dalla Silver Economy saranno al centro del convegno “Il valore della longevità – Economia, salute, esperienza e nuove opportunità”, promosso da Assidipost-Federmanager e FASI, con la collaborazione della Fondazione ProPosta.

L’iniziativa si terrà lunedì 23 novembre, dalle ore 10 alle 13.15, presso la sede della Fondazione ProPosta, in via Cristoforo Colombo 590, a Roma. L’apertura dei lavori sarà affidata ad Alessandro Alfano, Segretario Generale di Assidipost-Federmanager, e ad Antonio Amato, Presidente di Federmanager Roma. La mattinata prenderà avvio con la presentazione del libro “L’argento della patria – Vivere e lavorare in Italia dopo i sessant’anni” di Matteo Caroli, Associate Dean della Luiss Business School, che dialogherà con Giuseppe De Filippi, vicedirettore del TG5.

Seguirà una tavola rotonda dedicata alle prospettive della Silver Economy, moderata da Giuseppe De Filippi, con la partecipazione di Matteo Caroli, Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro e Presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare, Daniele Damele, Presidente FASI, Salvo Carbonaro, Coordinatore del Gruppo Seniores di Federmanager Roma, e Francesco Ferrari, Responsabile Relazioni Sindacali di Poste Italiane.

“La longevità non è soltanto una sfida demografica, ma una concreta opportunità di sviluppo per il Paese. L’esperienza manageriale rappresenta un patrimonio di competenze e conoscenze che non possiamo permetterci di disperdere. La vera sfida non è scegliere tra generazioni, ma creare le condizioni perché possano generare valore insieme“, sottolinea Alessandro Alfano, Segretario Generale di Assidipost-Federmanager.

L’incontro si concluderà con la proiezione del docufilm “Vecchio a chi? – La cura della longevità in salute”, introdotto dal Presidente FASI Daniele Damele. L’iniziativa intende promuovere il confronto tra mondo delle imprese, rappresentanza manageriale e sistema del welfare, contribuendo alla costruzione di una società capace di riconoscere e valorizzare il contributo di tutte le generazioni.

– Foto locandina evento –

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