(Adnkronos) –

“La signora non mi ha dato neanche il tempo perché già era pronta”. Così Niurka Roman, autista Tper di origine cubana, racconta il parto avvenuto il 30 ottobre a bordo del bus della linea 39 che stava guidando in via Saffi, a Bologna. Per quel gesto il 19 novembre, a Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore le ha consegnato la Medaglia al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’.

“È stata un’esperienza abbastanza veloce. Io ho cercato di fare del mio meglio: ho chiamato il 118, mi sono avvicinata più che potevo all’ospedale, poi quando ho capito che non era più possibile arrivare in maternità mi sono fermata e sono andata ad aiutare” ha raccontato Niurka, come si può leggere su Il Resto del Carlino. Accanto a lei c’erano altre due passeggere, tra cui Hafida, studentessa di Ingegneria. “In quel momento la signora ha fatto le ultime due spinte, ho preso il suo bimbo che ha pianto subito. Gli ho messo qualcosa mentre Hafida lo teneva in braccio, al caldo. Poi sono arrivati i soccorsi”.

La passeggera incinta, una donna nigeriana di 38 anni, viaggiava da sola perché il marito l’avrebbe raggiunta più tardi. Ha dato alla luce un maschietto di 3,5 chili e all’arrivo del 118 restava soltanto da tagliare il cordone ombelicale. Mamma e bambino stanno bene, come ha confermato la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri.

Per Niurka, però, non c’è nulla di eroico. “No, non posso dire che aver aiutato una donna a partorire sull’autobus sia stata la cosa più difficile”, spiega. “A volte, gestire certi passeggeri sgarbati è più difficile”. E aggiunge: “È stato bellissimo, ma io vengo da un posto in cui ci si aiuta. È normale. Evidentemente dovevo essere lì, era il mio posto essere lì quel giorno”.

In segno di gratitudine per il senso del dovere e l’altruismo dimostrati, il Comune di Bologna ha conferito a Niurka Roman la prestigiosa Medaglia al merito civico Giorgio Guazzaloca durante una cerimonia ufficiale tenutasi nella Sala Rossa di Palazzo D’Accursio. L’onorificenza, consegnata dal sindaco Matteo Lepore alla presenza della famiglia dell’ex primo cittadino e dei vertici aziendali di Tper, ha celebrato la straordinaria capacità della lavoratrice di gestire una situazione ad alta tensione trasformandola in un esempio virtuoso di coesione sociale.

L’autista, inserita nell’organico del trasporto pubblico attraverso il progetto formativo Insieme per il lavoro, ha espresso profonda commozione ricordando l’evento, sottolineando come la solidarietà spontanea tra persone di culture diverse rappresenti un valore naturale nei contesti di bisogno. All’encomio delle istituzioni si è unito il plauso dell’azienda di trasporto, che ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dal personale di guida a tutela della sicurezza e dell’inclusione nella vita cittadina.

La vicenda di via Saffi si conclude con il perfetto stato di salute di mamma e neonato, lasciando una testimonianza tangibile di come la tempestività, la compassione e il senso civico possano trasformare un percorso di linea ordinario in un memorabile spazio di accoglienza e vita.