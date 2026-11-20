Roma, 20 nov. (askanews) – Il vertice di Shenzen è stata una “costosa fotografia” da cui è uscita una “agenda sommaria” che ha lasciato fuori i veri temi, su cui non c’era condivisione.

Intanto a Berlino l’Europa e gli altri – ma non solo – hanno dato invece prova di “concretezza” con il prestito da 70 miliardi all’Ucraina dei quali 45 da parte dell’Ue. A dirlo, in una intervista ad Askanews, è l’ambasciatore Piero Benassi, già rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea.

Dalla giornata di ieri, dunque, si può trarre una ‘lezione’ per chi critica sempre l’Europa, anche in casa nostra. E che dovrebbe far capire la necessità di andare avanti con l’integrazione perché – sottolinea – “l’unico modo per acquistare sovranità è condividerla e il contrario di questo è il sovranismo, con cui la sovranità la perdi. Soprattutto se trovi qualcuno più sovranista di te”.

Ieri il vertice a tre di Shenzen, con l’immagine di Trump, Xi e Putin al Tavolo. Quale lettura dà di quel summit e dei suoi risultati?

“E’ stata una bella e costosa fotografia. I tre leader volevano mostrarsi come i tre grandi del mondo, chi ne ha beneficiato di più da un punto di vista sostanziale è Xi, chi ne ha beneficiato di più nella forma è Putin, a caccia di foto ad alto livello dopo Anchorage, mentre non si capisce quanto possa averne beneficiato Trump. Mi pare ben poco. I punti della conclusione sembrano la plastica dimostrazione che non avendo un’agenda condivisa – da qui il grande numero di temi lasciati fuori – ne hanno stilata una in parte sommaria, vedi sull’Onu, in parte a geometria variabile, vedi l’energia, in parte positiva ma ovvia come il controllo della situazione nucleare. In realtà i veri temi erano altri, non credo ci siano stati dei grandi risultati e in ogni caso non sono emersi. Lo vedremo, nella migliore delle ipotesi, nelle prossime settimane”.

Qualcuno ha detto che a quel tavolo mancava l’Europa, che era invece a Berlino con i Volenterosi.

“A un forum che riguarda l’area Asia-Pacifico in teoria l’Europa non ci deve stare, questo anche per ridurre l’auto-lamentela organizzata di chi, compresa casa nostra, l’Europa non la vuole.

Invece a Berlino non c’era solo l’Europa ma anche Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone: 40 Paesi di cui 30 rappresentati a livello di leader, un’estensione molto significativa della coalizione dei Volenterosi. E poi, a differenza di Shenzhen, a Berlino qualcosa di concreto si è percepito, sullo sfondo dei 70 miliardi all’Ucraina, di cui 45 messi dall’Ue si è discusso delle garanzie di sicurezza a Kiev.

Temi sostanziali: dopo il dietro front di Trump alle spalle dell’ Ucraina c’è solo l’Ue e quindi dovremmo smettere di dire che l’Ue non c’è o che è marginalizzata. Certamente tutto viene esacerbato dalle varie campagne elettorali in Europa e questo ci toglie un po’ di credibilità e peso specifico a favore di quei Paesi autocratici che le elezioni non le fanno”.

Anche ieri è stata ribadita, pure da Trump, l’idea che qualcosa si stia muovendo verso l’apertura di una prospettiva di pace in Ucraina. Davvero ci sono dei segnali concreti?

“Putin almeno finora sta facendo più propaganda che offerte concrete. Nei giorni scorsi i russi per bocca di Peskov hanno confermato che prima o poi l’Europa si siederà al tavolo ma è evidente che nessuno andrà a Mosca mentre invece bisogna trovare sedi neutrali e credibili, si parla di Abu Dhabi o Ginevra. Ma non è che in Europa non si voglia il negoziato, nonostante le battute di Trump lo vuole anche lui ma non si capisce, al di là della propaganda, rispetto alle richieste del 2021 quali siano i passi avanti di Mosca”.

Meloni ha ribadito ieri il sostegno all’Ucraina, anche se ha confermato che l’Italia non manderà militari sul terreno in caso di avvio di un percorso di pace. Con la Lega che preme sempre più per fermare il sostegno a Kiev riuscirà a mantenere la barra dritta in campagna elettorale?

“Bisogna dare atto alla presidente del Consiglio di essere stata coerente sul sostegno all’Ucraina fin dal momento dell’aggressione dei russi. La coerenza è stata mantenuta nonostante non poche difficoltà all’interno della stessa maggioranza, vedi la Lega ma anche qualche contraddizione interna a Fdi. Poi mentre la presidente Meloni giustamente invoca la voce unica in Europa si è precipitata più volte a dire che non se ne parla di togliere il diritto veto, questa non è una grande coerenza di postura. L’atmosfera delle opinioni pubbliche europee non può non influire e si cerca di barcamenarsi. Alla fine c’è il tredicesimo pacchetto di sostegno Ucraina ma c’è anche l’indisponibilità a partecipare con soldati sul terreno in caso di cessate il fuoco e l’avvio di un processo di pace.

L’importante è che si mantenga la volontà di sostenere l’Ucraina anche attraverso altre modalità. Ma è chiaro che nel momento in cui si presenta qualche perplessità sul formato E3 chi è disposto a mandare propri soldati sul terreno è in una posizione negoziale più avanzata”.

La premier aveva chiesto una voce unica per l’Europa, è stato scelto il formato E5, oltre ai rappresentanti delle istituzioni europee, potrà funzionare questo assetto?

“Se funzionerà lo vedremo, la considero una soluzione non ottimale ma inevitabile, inserendo l’UK che è un paese nucleare e membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu oltre che non Ue. Alla luce dei Trattati la rappresentanza esterna dell’Ue è del presidente del Consiglio europeo e la rappresentante della politica di sicurezza è Kaja Kallas mentre sulle altre materie è della Commissione. Quando si passerà, nella fase del cessate il fuoco, a discutere di ricostruzione e di altre questioni ci sono diverse materie di competenza della Commissione: la questione del commercio, la parte legata alla ricostruzione, l’utilizzo degli asset, la modalità di erogazione del prestito.

L’architettura istituzionale europea è complessa e a volte anche farraginosa perché costruita negli anni ma indipendentemente dal numero di chi si siede al tavolo rimane l’esigenza di una voce unica”.

Un’architettura istituzionale complessa su cui si dovrebbero fare passi avanti…

“Non può che essere così perché l’alternativa non è la marginalizzazione ma finire in Serie B: l’unico modo per acquistare sovranità è condividerla e il contrario di questo è il sovranismo, con cui la sovranità la perdi. Soprattutto se trovi qualcuno più sovranista di te”.

Costa presenterà domani la nego-box su cui trattare per l’approvazione del QFP. Il presidente del Consiglio vuol chiudere entro dicembre, prima dell’anno elettorale, ce la farà?

“Non lo so. Io sono sempre molto ottimista in chiave europeista. Devo riconoscere però, al di là di come andrà il negoziato, che è una pagina abbastanza deludente perché il bilancio europeo rimane largamente al di sotto dalle ambizioni che dovrebbe avere l’Ue. Si parla di poco più dell’1% del Pil, una cifra assolutamente lontana dalle necessità dell’Europa. La divisione tra frugali e Amici della Coesione è triste e la posizione dei frugali la trovo abbastanza miope”.