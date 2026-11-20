(Adnkronos) – Una puntata speciale su cosa sapere quando arriva il cancro. Domenica 22 novembre, in prima serata su Italia 1 ‘Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio’: una puntata speciale interamente dedicata ai tumori condotta da Gaetano Pecoraro, e scritta da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese. Ogni giorno, in Italia, circa mille persone ricevono una diagnosi di tumore. Attraverso le testimonianze di chi ha affrontato o sta affrontando la malattia e il contributo di alcuni tra i più autorevoli specialisti italiani, il programma prende in esame dieci tra i tumori più diffusi nel nostro Paese, spiegando con un linguaggio semplice e diretto come riconoscere i segnali da non sottovalutare, quali sono i principali fattori di rischio, come prevenirli e quali terapie e nuove prospettive offre oggi la ricerca.

A raccontare la propria esperienza, o quella delle persone a loro vicine, saranno anche numerosi volti noti: Concita De Gregorio, Monica Leofreddi, Raimondo Todaro, Rosanna Banfi, Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro, Valentina Vignali, Bianca Balti, Achille Polonara insieme a molte altre storie. Spazio anche a un ricordo di Nadia Toffa, attraverso la sua ultima intervista, nella quale raccontava la malattia che ha affrontato con coraggio fino all’ultimo. Accanto alle testimonianze, il contributo degli oncologi Paolo Ascierto e Giuseppe Curigliano e della psiconcologa Gabriella Pravettoni, per affrontare non soltanto gli aspetti medici, ma anche le paure, le incertezze e le difficoltà che accompagnano una diagnosi.