Roma, 20 nov. (askanews) – Nel Servizio sanitario nazionale le donne sono quasi il 70% degli occupati, ma ricoprono appena il 25,2% degli incarichi di Direttore Generale. È uno dei principali dati del Rapporto Annuale 2026 dell’Osservatorio sull’Equità di Genere della Leadership in Sanità, promosso dall’Associazione LEADS – Donne Leader in Sanità e l’Università Statale di Milano con il contributo di un Comitato Scientifico che riunisce istituzioni, società scientifiche e associazioni del settore. Proprio dal Comitato Scientifico arriva l’invito a trasformare questi numeri in un cambiamento culturale e organizzativo.”Il lavoro dell’Osservatorio è stato svolto con grande profondità e credo che il risultato sia molto chiaro alla lettura: breve, ma decisamente incisivo. I dati sono confortanti per quanto riguarda la presenza femminile nel mondo della sanità; inoltre, anche per il mio ruolo in altre aziende, posso aggiungere che questo conferma il trend di crescita delle donne nelle lauree STEM” ha dichiarato Enrica Giorgetti, Presidente del Comitato Scientifico Osservatorio LEADS.Bene quindi la presenza, ma permane lo squilibrio nelle posizioni apicali, che riguarda anche il privato – con le donne dirigenti al 39% nel farmaceutico e ferme al 25,6% nei ruoli di leadership nel settore dei dispositivi medici – e l’università, dove le professoresse ordinarie nell’area delle Scienze Mediche sono il 22,9%. Sul fronte aziendale servono però azioni strutturali. “Oggi è un momento importante perché viene presentato un rapporto molto chiaro, con dati anche originali e sistemati in modo molto efficace per mostrare la presenza femminile nei settori della sanità, sia pubblici sia privati. Penso sia importante favorire la partecipazione al lavoro del mondo femminile, ovviamente con strumenti rivolti in particolare alle donne ma di cui, in realtà, beneficia tutta la popolazione lavorativa” ha aggiunto Carlo Riccini, Direttore Generale Farmindustria.Occasioni di confronto come questa diventano quindi decisive per fare rete e orientare le scelte dei prossimi anni.”Eventi come questi sono importanti innanzitutto per fare una fotografia del nostro Paese riguardo all’equità di genere, continuare a sensibilizzare sulla tematica e aiutare anche noi, come associazione a livello nazionale, a mettere in atto azioni migliorative per rendere ancora più qualificante la figura delle donne leader nei servizi pubblici e, nel caso specifico di FIASO, nelle aziende sanitarie” ha concluso Nicoletta Natalini, Coordinatrice FIASO Emilia-Romagna.I pensionamenti dei prossimi anni apriranno ora una finestra di riequilibrio, soprattutto nelle fasce più anziane dove il divario è maggiore. Secondo il Rapporto, però, il solo ricambio generazionale non basterà: servono scelte coordinate tra istituzioni, aziende e formazione, capaci di garantire processi trasparenti, politiche di conciliazione e condizioni organizzative che rendano davvero sostenibile l’esercizio della leadership.