ROMA (ITALPRESS) – Alexion, AstraZeneca Rare Disease, ha annunciato l’approvazione nell’Unione Europea (UE) di gefurulimab come terapia aggiuntiva allo standard di cura per il trattamento della miastenia gravis generalizzata (gMG) negli adulti positivi agli anticorpi

anti-recettore dell’acetilcolina (AChR). Gefurulimab è un inibitore di C5 costituito da un nanocorpo a doppio legame, e consente l’autosomministrazione sottocutanea una volta alla settimana tramite autoiniettore.

L’approvazione da parte della Commissione Europea segue il parere positivo del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ed è basata sui

risultati positivi dello studio registrativo di fase III PREVAIL. I dati dello studio hanno mostrato che gefurulimab ha raggiunto l’endpoint primario, dimostrando un miglioramento rispetto al basale del punteggio totale del Myasthenia Gravis Activities of Daily Living (MG-ADL) alla settimana 26 rispetto

al placebo. Un miglioramento clinicamente significativo è stato osservato già dalla prima settimana e si è mantenuto fino alla

settimana 26.

La gMG è una malattia autoimmune rara caratterizzata da una riduzione della funzionalità muscolare e da una severa debolezza muscolare. Si stima che circa 82.500 persone nei cinque principali Paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna) convivano con una diagnosi di gMG e che

circa 66.000 siano positive agli anticorpi anti-AChR.

«La gestione clinica della miastenia gravis generalizzata è complessa: i sintomi, la gravità e il decorso della malattia possono variare notevolmente da paziente a paziente, e un controllo precoce e duraturo della patologia è fondamentale per migliorare gli esiti clinici», ha dichiarato Tobias Ruck,

Direttore del Dipartimento di Neurologia presso il BG University Hospital Bergmannsheil Bochum della Ruhr-University Bochum e sperimentatore dello studio. «Lo studio di Fase III PREVAIL ha dimostrato la capacità di gefurulimab di garantire un controllo rapido e duraturo della malattia, osservabile già dalla prima settimana e mantenuto fino a un anno, con il vantaggio

aggiuntivo dell’autosomministrazione sottocutanea settimanale. Questa approvazione rappresenta una nuova importante opzione terapeutica per medici e pazienti nell’UE, offrendo un approccio

efficace e pratico alla gestione di questa grave malattia rara cronica». «La miastenia gravis generalizzata è una malattia caratterizzata da manifestazioni peculiari, incertezza, limitazioni e spesso invisibilità dei sintomi», ha dichiarato Lutgarde Allard, Presidente della European Myasthenia Gravis Association (EuMGFA). «Per le persone che convivono con

questa patologia rara in tutta Europa, l’approvazione di questo nuovo farmaco significa maggiori possibilità terapeutiche, più praticità e la prospettiva di recuperare indipendenza nella vita quotidiana. Questa notizia rappresenta molto più di un progresso scientifico: offre speranza e dimostra che i bisogni della nostra comunità vengono ascoltati».

«L’approvazione di gefurulimab in Europa rappresenta un importante traguardo per la comunità dei pazienti con gMG, introducendo una terapia che combina l’efficacia e la sicurezza consolidate dell’inibizione di C5 con la flessibilità di una somministrazione sottocutanea settimanale autosomministrata», ha dichiarato Marc Dunoyer, Chief Executive Officer di Alexion. «Questo innovativo nanocorpo a doppio legame testimonia l’eredità pionieristica di Alexion nella scienza del complemento e il costante impegno nello sviluppo di terapie differenziate per le persone affette da malattie rare».

Gefurulimab è stato generalmente ben tollerato e il suo profilo di sicurezza è risultato coerente con quello osservato negli studi precedenti sugli inibitori di C5 eculizumab e ravulizumab nella gMG. I dati dello studio PREVAIL sono stati presentati durante la sessione scientifica della Myasthenia

Gravis Foundation of America (MGFA) nell’ambito del congresso annuale 2025 della American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM) e pubblicati sulla rivista JAMA Neurology.

Gefurulimab è approvato negli Stati Uniti, in Giappone e in altri Paesi per il trattamento di specifiche

popolazioni adulte affette da gMG. Le richieste di autorizzazione basate sui risultati dello studio PREVAIL sono attualmente in fase di valutazione in Cina e in altri Paesi.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).