(Adnkronos) – “La campagna per la 20ª Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebrerà il 28 febbraio 2027, punta a mettere al centro la persona e tutti gli aspetti della sua vita, non soltanto quelli legati alla salute. Abbiamo voluto coinvolgere nell’iniziativa diversi ministeri, non solo quello della Salute, ma anche quelli dello Sport, dei Trasporti, delle Infrastrutture, del Lavoro e delle Politiche sociali. Chi convive con una malattia rara deve poter vivere pienamente la società, in ogni suo ambito”. Lo ha detto Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo – Federazione italiana malattie rare, durante l’evento di presentazione della Giornata, organizzato a Roma da Uniamo.

L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione alla qualità della vita delle persone con malattia rara. “Per circa il 5% di queste malattie esistono trattamenti specifici. Per molte altre, invece, si può intervenire soprattutto attraverso percorsi di riabilitazione e sostegno, mentre per alcune non sono ancora disponibili cure. Per questo è fondamentale garantire a tutte le persone la possibilità di partecipare alla vita sociale, andare a scuola, lavorare, spostarsi liberamente e godere del proprio tempo libero” ha aggiunto. Da qui l’appello alle istituzioni: “Dobbiamo impegnarci affinché le persone con malattia rara possano avere le stesse opportunità degli altri, senza incontrare ostacoli nell’accesso al lavoro, all’istruzione, ai servizi e alla mobilità. La qualità della vita deve essere una priorità”.