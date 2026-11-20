Roma, 20 nov. (askanews) – “Penso che questo progetto sia molto importante, anche per quellearee interne che non hanno servizi sviluppati. Una maggioreconsapevolezza del paziente aiuta a non sottovalutare i primisintomi e facilita l’invio allo specialista da parte dei medicidi medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ci vuolel’alleanza di tutti, perché la patologia cronica impatta anchesulle famiglie e serve investire in prevenzione. In legge dibilancio discuteremo sulle priorità del sistema sanitario, ma perme resta fermo che le regioni devono avere risorse sufficienti,attraverso la necessaria capienza del fondo sanitario. Ad ognimodo, tra i punti fermi posti nell’attuale legislatura, c’è ilriconoscimento a livello di policy del contributo delleassociazioni ai sistemi di cura. Questo perché ci sono aspettinon sanitari che fanno enorme differenza e, se trascurati,possono compromettere l’aderenza terapeutica” . Lo ha dettol’onorevole Ilenia Malavasi (PD), Commissione Affari sociali, aThe Watcher Talk Salute, format di Urania News.