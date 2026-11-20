Roma, 20 nov. (askanews) – La transizione ecologica e digitale sta ridisegnando gli spostamenti nelle città, dove l’elettrificazione dei veicoli va affiancata a servizi condivisi, intermodalità e assistenza alla persona. È quanto emerso dal convegno ‘Ultimo Miglio. Una mobilità urbana europea più sostenibile’, promosso a Roma da YourButler24 e Terravision Electric in collaborazione con l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo.Dai lavori sono emersi i costi della congestione stradale in Italia: 1,33 miliardi di ore perse ogni anno nel traffico oltre l’80% nelle aree urbane per un impatto stimato intorno ai 22 miliardi di euro, pari all’1% del Pil, a fronte di spostamenti in auto che in due casi su tre restano sotto gli otto chilometri.Tra le esperienze presentate figura YourButler24, servizio già attivo a Roma e Milano che integra la micromobilità su microcar elettriche con l’assistenza personale, restituendo l’importo speso sotto forma di Mobility Eco Bonus. Dal suo avvio l’iniziativa ha coinvolto 6.000 persone con 3.500 servizi erogati, grazie a una flotta di 25 microcar elettriche che hanno già percorso 15.000 chilometri a zero emissioni, e punta ora ad estendersi ad aziende, pubbliche amministrazioni, cittadini e turisti, fino a raggiungere le sette città italiane della Missione Ue a impatto climatico zero entro il 2030.Al dibattito, aperto dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, Valeria Baglio e Davide Ciferri, hanno partecipato tra gli altri il presidente di YourButler24 Massimiliano Pontillo e gli assessori alla mobilità di Roma e Bologna, Eugenio Patanè e Michele Campaniello, per un confronto su Green Deal, trasporto pubblico e rigenerazione urbana.