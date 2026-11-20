CATANZARO (ITALPRESS) – Continuano a Stavanger, in Norvegia, i lavori della 54ma assemblea generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM), appuntamento che riunisce rappresentanti delle Regioni europee per discutere le principali sfide e le prospettive di sviluppo dei territori, e al quale partecipa anche la Regione Calabria. L’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, è intervenuto nella sessione 6 dedicata alla nuova programmazione europea 2028-2034. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza che il futuro bilancio europeo continui a riconoscere le specificità territoriali e salvaguardi il ruolo delle Regioni nella definizione delle politiche di investimento e coesione. Al centro del contributo dell’assessore le opportunità e le sfide legate ai nuovi National and Regional Partnership Plans, che introducono una programmazione più integrata e orientata ai risultati, ma che dovrà garantire un’effettiva partecipazione delle autorità regionali.

Per la Calabria sarà fondamentale arrivare al confronto nazionale ed europeo con una proposta territoriale strutturata, capace di individuare priorità e progetti strategici: dalla valorizzazione del porto di Gioia Tauro all’innovazione e alla competitività, dalle aree interne alla gestione delle risorse idriche e alla resilienza climatica. “La vera sfida – ha sottolineato l’assessore Montuoro nel suo intervento – non sarà semplicemente ottenere più risorse, ma fare in modo che siano legate a una visione riconoscibile della Calabria del 2034: più connessa, competitiva e resiliente, capace di trattenere giovani e competenze e di valorizzare la propria posizione strategica nel Mediterraneo”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).