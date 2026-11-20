BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia e l’Associazione Presìdi del Libro hanno presentato questa mattina, nella sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza a Bari, i risultati della prima indagine sulla lettura rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole superiori pugliesi. L’obiettivo dell’iniziativa è comprendere le abitudini delle nuove generazioni e individuare strategie di promozione della lettura più efficaci e inclusive. La ricerca, realizzata con il coinvolgimento di oltre 4.400 studenti tra i 14 e i 23 anni, evidenzia differenze significative legate al genere, al percorso scolastico, alle condizioni socioeconomiche e al territorio di provenienza. A leggere di più sono le ragazze, mentre la percentuale di lettori forti e abituali raggiunge il 38% nei licei, contro il 20% degli istituti tecnici e il 18% dei professionali. Il contesto familiare incide sulle abitudini di lettura: soltanto l’11% degli studenti degli istituti professionali vive in case con almeno cento libri, contro il 40% dei liceali. Emergono inoltre disparità tra l’area metropolitana di Bari e il resto della regione.

I romanzi sono il genere preferito, mentre i social network rappresentano il principale canale informativo per il 58% degli intervistati. Soltanto il 5% partecipa a gruppi di lettura e appena il 9% segue i consigli delle biblioteche. L’indagine punta a fornire strumenti per contrastare la povertà educativa attraverso il rafforzamento dei Patti per la lettura e la collaborazione tra biblioteche scolastiche e presìdi territoriali. I risultati saranno approfonditi domenica 22 novembre, durante la convention annuale dell’Associazione Presìdi del Libro a Bari, alla presenza dei rappresentanti dei 50 presìdi pugliesi. Alla conferenza stampa ha preso parte, tra gli altri, l’assessore alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta. “Ragionare sui dati – ha affermato – è un ottimo punto di partenza per orientare al meglio le politiche pubbliche. Anche a me ha sorpreso il numero degli adolescenti che leggono, perché siamo portati erroneamente a pensare che questa passione non sia diffusa tra le giovani generazioni. Le differenze territoriali e il background culturale dei giovani ci aiutano a capire come dobbiamo lavorare per garantire la giustizia sociale, l’accesso alla cultura per tutte e tutti. Dobbiamo lavorare insieme alla comunità educante per recuperare queste differenze e immaginare azioni più concrete. I dati sono già incoraggianti, ma dobbiamo ovviamente continuare a lavorare”.

– foto xa2/Italpress –

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