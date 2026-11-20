Roma, 20 nov. (askanews) – Fino al 22 novembre la capitale torna ad essere crocevia dell’arte moderna e contemporanea con la sesta edizione di “Roma Arte in Nuvola”. La manifestazione riunisce alla Nuvola dell’Eur 140 gallerie nazionali e internazionali e accoglie la Germania come Paese ospite. Ideata e diretta da Alessandro Nicosia e promossa da Eur SpA, con la direzione artistica di Adriana Polveroni, la fiera trova nelle gallerie il proprio cuore, con una selezione di opere che spazia dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle diverse espressioni dell’arte contemporanea. Il panorama si amplia quest’anno con Approdo Roma, la nuova sezione curata da Pier Paolo Pancotto. Roma Arte in Nuvola affianca al mercato dell’arte un programma culturale che coinvolge attivamente musei e istituzioni. Il dialogo tra queste realtà e le gallerie caratterizza l’identità della manifestazione, mettendo in relazione il collezionismo, il patrimonio storico e la produzione artistica contemporanea. Tre mostre dedicate a Corrado Cagli, Giorgio de Chirico e Hidetoshi Nagasawa offrono poi percorsi distinti attraverso la scultura, la pittura e il rapporto tra opera e spazio.La Germania, Paese ospite di questa edizione, presenta la mostra collettiva “Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia”, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania. Attraverso lo sguardo di otto artisti di generazioni differenti, il percorso esplora le reciproche influenze artistiche e culturali tra i due Paesi nel corso dei secoli. La Lombardia è la Regione ospite, con una proposta che mette al centro il talento delle nuove generazioni. La presenza del Ministero della Cultura si articola in una serie di isole espositive, che illustrano la varietà delle sue attività, dalla valorizzazione del patrimonio al sostegno alla ricerca artistica.