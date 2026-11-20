(Adnkronos) – “Cerchiamo di non lasciare le associazioni di pazienti sole di fronte alle grosse sfide dell’organizzazione del sistema sanitario e della trasformazione della società, ma di accompagnare questo processo di convergenza e di discussione”. Lo ha detto Francesca Patarnello, Vp market access & government affairs di AstraZeneca Italia, intervenendo oggi a Milano all’incontro ‘La sanità ai tempi dell’innovazione’, parte del progetto ‘Connessioni di cura. Conoscere per agire’. L’appuntamento ospitato al Mind – Milano innovation district è stato promosso da Fondazione The Bridge, in collaborazione con AstraZeneca Italia, per offrire occasioni di confronto sui temi del mondo della salute alle realtà del Terzo settore.

“Oggi abbiamo messo a disposizione uno spazio. Ma questo lo puoi fare solamente se hai messo a disposizione il tuo ascolto e il tuo interesse per molto tempo – ha sottolineato Patarnello -. È una cosa semplice ma al tempo stesso difficile: offrire un luogo nel quale mettere insieme le associazioni, non una alla volta a parlare delle proprie priorità, ma tutte insieme, con l’esigenza di trasferirsi da uno spazio di interessi e priorità singole a uno spazio collettivo”.

“Crediamo che Mind, il luogo dove AstraZeneca ha scelto di essere, sia il posto giusto per essere inclusivi di bisogni diversi e di prospettive diverse. Credo e spero che le associazioni oggi abbiano trovato qui esattamente questo spazio e spero che lo troveranno anche in futuro. Non è facile per un’azienda interagire con le associazioni di pazienti senza rischiare di apparire come un soggetto interessato, che chiede delle cose. Ci siamo educati nel tempo ad avere un atteggiamento di ascolto, collaborazione e sostegno. Questo processo di convergenza e discussione è, secondo noi, l’unico che può portare effettivamente le associazioni a partecipare concretamente, con un impatto significativo, alle decisioni sanitarie che le coinvolgono”, ha concluso Patarnello.