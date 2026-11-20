Roma, 20 nov. (askanews) – Gli studenti liceali, rispondendo all’appello della Rete degli studenti medi, si sono ritrovati a Piazzale Ostiense a Roma per la partenza del corteo di protesta nel giorno dello sciopero generale del 20 novembre contro carovita, riarmo, diritto allo studio, indetto dalla Cgil.”La guerra è inevitabile, serve per la difesa del nostro Paese, serve per la nostra libertà, è quello che ci raccontano per inculcarci il concetto che la guerra sia giusta, noi non siamo d’accordo! Noi siamo sicuri che ci raccontano questo per sostenere le industrie belliche, per dare i soldi alla Leonardo”, grida uno studente con il megafono, mentre tra i fumogeni rossi hanno dato fuoco a un piccolo carro armato di cartone.Il centro di Roma resta blindato per le manifestazioni degli studenti – un altro raduno, perlopiù degli universitari, programmato da Piazzale Aldo Moro davanti all’Università la Sapienza – e per il grande corteo dei sindacati partito da Piazza Vittorio per sfilare ai Fori Imperiali.