(Adnkronos) – Nella giornata del vertice dei tre più grandi della terra a Shenzen, Giorgia Meloni arriva in una piovosa Berlino con le idee chiare. Seduta al tavolo della Coalizione dei volenterosi accanto a Emmanuel Macron, due posti più lontana del padrone di casa Friedrich Merz e tre più in là di Volodymyr Zelensky, la presidente del Consiglio guarda a Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin e al ruolo che può avere Pechino nella partita tra Kiev e Mosca.

“La Cina – dice quando prende la parola nella Cancelleria tedesca – è importante in questa guerra. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la sua influenza per spingere la Russia verso una pace reale”. Non solo, però. Perché al netto del compito che deve assumere la Cina, la non menzione della guerra nella dichiarazione dei tre leader per Meloni significa anche e soprattutto “che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa”. Ma non con truppe militari italiane.

Accolta da Merz dopo i due inviati speciali per gli Stati Uniti per la pace, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli altri leader del formato E3 (il cancelliere tedesco, il presidente della Repubblica francese e il primo ministro britannico Andy Burnham), e il presidente ucraino, la premier si presta subito a un siparietto con il cancelliere tedesco. Involontario, sia chiaro. La macchina arriva e ‘brucia’ il tappeto rosso. Retromarcia e anche lei, in completo gessato, scende al Bundeskanzleramt. “Giorgia, vai troppo veloce”, scherza Merz, e Meloni ride. Poi è il momento delle foto di famiglia, in cui l’inquilina di palazzo Chigi svetta dietro a Zelensky e Merz. Seconda fila, certo, ma al centro dell’obiettivo. E infatti prima di accomodarsi accanto a Macron nella stanza della riunione, scambia due chiacchiere con il presidente ucraino, i due statunitensi e il premier del Regno Unito.

Arrivato il momento di intervenire, Meloni mette in chiaro subito quello che per lei è il formato da usare: il team europeo, di cui l’Italia fa parte. “Ora dobbiamo dare a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai. E non ci presentiamo a mani vuote”, dice la premier, che non dimentica la sua vittoria “sulle garanzie di sicurezza” dei Volenterosi, “compreso l’impegno ispirato all’articolo 5 proposto dall’Italia, un modello che ora è sul tavolo dei negoziati”.

Se la pace non si può fare senza l’Europa, è chiaro a tutti che non si arriverà alla fine della guerra senza i tre leader che in contemporanea sono faccia a faccia a Shenzen. Non sarà la nuova Yalta, ma l’incontro tra Xi, Putin e Trump potrebbe segnare un punto di svolta anche per la guerra europea. Anche se formalmente la questione ucraina non viene affrontata dai tre big mondiali, è a loro che Meloni guarda. E dunque: bene “l’impegno che una guerra nucleare non debba mai essere combattuta”, ma la sparizione dell’Ucraina dalla dichiarazione congiunta lascia qualche dubbio: “Francamente, non so cosa aspettarmi dai russi”, annota. Dopo tutto, se Trump, Xi e Putin “hanno ribadito l’importanza di flussi energetici stabili”, che la Russia sia conseguente, “a cominciare dalla rete elettrica ucraina”. “Se Mosca dice di no, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no”, riflette ancora la premier.

Che conclude ribadendo il pieno sostegno alla causa di Zelensky e la continua pressione sulla Russia. “L’Italia sta facendo la sua parte e continuerà a farlo: abbiamo appena adottato un nuovo pacchetto di aiuti militari e continueremo a lavorare sulle garanzie, a contribuire al team negoziale europeo e a sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, che sosteniamo fin dalla Conferenza sulla ripresa di Roma”, registra.

Una posizione che sembra stonare da quella di Trump, però. Intervenuto in chiamata al vertice dei Volenterosi, ‘The Donald’, secondo quanto riferisce Politico, avrebbe messo apertamente in discussione la necessità di continuare a destinare miliardi a Kiev, manifestando forte scetticismo sulla linea seguita dai Paesi europei. Da parte dell’Italia, come già fatto capire ieri, non c’è nessuna intenzione di inviare militari sul campo in caso di avvio del processo di pace. In serata proseguirà il confronto tra i consiglieri per la sicurezza e ciò che preme a casa nostra è parlare con una voce unica e dare un messaggio unico alla Russia, per evitare di dare spazio e strumenti a Mosca di cui non c’è proprio bisogno.

Merz, padrone di casa, ha dichiarato che si terranno “a breve” colloqui tra rappresentanti europei, russi, ucraini e statunitensi, dopo il vertice di Berlino che ha riunito una trentina di Paesi alleati di Kiev nel confronto con Mosca. E ha suggerito che i colloqui “potrebbero svolgersi, ad esempio, negli Emirati Arabi Uniti”, aggiungendo tuttavia che “la sede resta ancora da definire. È evidente che stiamo cercando un luogo neutrale che possa ospitarli”. “L’obiettivo deve essere un’Ucraina sicura in un’Europa in sicurezza. Il punto di partenza di un accordo territoriale deve essere la linea di contatto. L’Ucraina poi deve poter intraprendere il suo cammino verso l’Europa, deve essere sicura e devono essere garantiti gli aiuti per la sua ricostruzione. In cambio possiamo valutare di togliere gradualmente le sanzioni contro la Russia”. Oggi, ha sottolineato Merz, “siamo pronti a eventuali negoziati di pace, questi negoziati devono includere la Russia, l’Ucraina, gli Stati Uniti e l’Europa. Se questi negoziati si svolgeranno avremmo le miglior possibilità di raggiungere la pace. A Dublino siamo rimasti d’accordo sul fatto che la Germania, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Regno Unito parleranno a nome dell’Europa insieme alle istituzioni europee”, ricorda il cancelliere tedesco.

Al termine del vertice, Macron ha rilanciato la necessità di riaprire il dossier sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, motivando la svolta con le “posizioni massimaliste” di Mosca e con la prospettiva del post guerra per la sicurezza europea. Mentre, sul piano strategico, ha ridimensionato la portata geopolitica dell’intesa Trump-Putin-Xi, sostenendo che non ridefinisce l’ordine globale e rivendicando, invece, il ruolo centrale dell’incontro berlinese per l’architettura di sicurezza del continente. Nell’immediato, ha indicato come priorità assoluta il rafforzamento della protezione di Kiev attraverso l’invio urgente di nuovi sistemi antimissile e intercettori per difendere la popolazione civile e sostenere la resistenza ucraina. “L’Ucraina resiste sul fronte ma viene attaccata nella sua popolazione civile.Dobbiamo esserci” conclude Macron.

L’Europa resterà al fianco dell’Ucraina “per tutto il tempo necessario” e non arretrerà nel sostegno a Kiev, ha assicurato dal canto suo il primo Burnham aggiungendo: “Mi auguro che questo messaggio arrivi molto chiaramente a Mosca. Per tutto il tempo necessario saremo al fianco dell’Ucraina e non vacilleremo”.

“Nato e Ue sono state e saranno le fondamenta dell’architettura di sicurezza europea. E tutti comprendiamo che, con la forza, l’esperienza e le tecnologie ucraine, Nato e Ue saranno difensori molto più affidabili dello stile di vita europeo e della sicurezza europea”, ha dichiarato Zelensky nel corso della conferenza stampa al termine della riunione della Coalizione dei Volonterosi a Berlino. Nel corso dell’intervento il leader ucraino ha ringraziato “tutti i nostri partner che dicono chiaramente che la migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina, e in realtà per tutta l’Europa, è l’adesione alla Nato”. “Anche l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea è una garanzia di sicurezza per tutti noi: del tutto concreta, come la Nato”, ha affermato in seguito. “Questa realtà va riconosciuta da tutti. Di fatto ci stiamo avvicinando tutti a questo punto. Ed è proprio qui la risposta su come fare in modo che in Europa non ci siano più guerre per decenni. Il lavoro futuro sulle garanzie di sicurezza deve basarsi su elementi come la piena integrazione dell’Ucraina nell’Ue, e questa integrazione va accelerata”, ha aggiunto.

In futuro “si dovrà tenere un incontro quadrilaterale tra Ucraina, Europa, America e Russia. Ci contiamo molto. L’agenda dell’incontro dovrà essere elaborata e approvata congiuntamente da tutti noi”, ha quindi affermato. E sottolineato che, di comune accordo con gli Stati Uniti, “è stato deciso che gli europei saranno presenti nei formati negoziali con i russi” (nel formato E5 più Ue identificato dai leader Ue a Dublino) e che Washington “comprende pienamente perché serva una partecipazione europea forte e coordinata. Oggi parleremo ancora separatamente con i rappresentanti americani di quando e con quale agenda si terrà il prossimo incontro”.

“A nostro avviso, Ucraina, Europa e America, insieme, devono compiere i passi necessari affinché la Russia si sforzi di lavorare in modo concreto anziché perdere tempo”, ha proseguito il leader ucraino. “Per noi è molto importante, perché muoiono delle persone, i nostri ucraini. Non vogliamo che la Russia trascini tutto fino all’inverno. Serve pressione. L’Europa è pronta con nuove sanzioni e nuovi passi a sostegno dell’Ucraina e del popolo ucraino. È importante che gli Usa esercitino un’influenza sulla Russia. Ci contiamo molto”, ha concluso.