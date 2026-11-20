(Adnkronos) –

Quando Sofia muore, a soli otto anni e mezzo, sua madre Caterina sta aspettando la piccola Gloria. Nello spazio di un inverno e di un’estate, questa mamma divisa tra cielo e terra conosce il dolore più assoluto e una felicità che credeva perduta per sempre. Riuscirà a ridere quando una parte del proprio cuore è persa per sempre? Sarà capace di ricominciare a crescere una figlia senza smettere di essere madre della bimba che non c’è più? Esce ‘Spiedini di nuvole. Due figlie tra cielo e terra’, il nuovo libro della giornalista e scrittrice fiorentina Caterina Ceccuti, pubblicato da Mauro Pagliai Editore.

Dopo aver raccontato in ‘Voa Voa’ la storia di Sofia e della sua malattia rara – la leucodistrofia metacromatica – a distanza di tredici anni l’autrice torna a scrivere un memoir familiare per dare voce a un’esperienza intima e sorprendente: quella di una madre sospesa tra il lutto e la rinascita, tra un’assenza incolmabile e la meraviglia di una nuova vita. A guidarla è Gloria, una bambina dalla fantasia incontenibile, capace di inventare città dove nessuno si ammala, di trasformare la quotidianità in un’avventura e di immaginare di preparare per la sorella in Paradiso un regalo impossibile: uno spiedino di nuvole. Tra lacrime e risate, ricordi dolorosi e irresistibili buffonate infantili, il libro racconta una maternità vissuta contemporaneamente tra cielo e terra. La storia è impreziosita dai disegni di Gloria stessa, che ne diventa così protagonista e piccola illustratrice.

La prima presentazione del libro si terrà venerdì 27 novembre, alle ore 17,30, al Caffè Letterario Niccolini, in via Ricasoli 3 a Firenze, nell’ambito della rassegna ‘Niccolitudini – Le presentazioni che non annoiano (e durano poco)’. Introdurrà l’editore Antonio Pagliai. Saranno presenti Caterina Ceccuti, la piccola Gloria e il suo babbo Guido De Barros. Le letture saranno affidate a Massimo Blaco.